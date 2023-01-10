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Başkan Taban: Geleceğin modern İnegöl’ü inşa ediliyor

Yerel 10.01.2023, 11:00
Başkan Taban: Geleceğin modern İnegöl’ü inşa ediliyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2022 yılı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, kırsalıyla merkeziyle kapsamlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığı İnegöl’de önemli projelerin hayat bulduğunu ifade etti.BURSA (İGFA) -  Hayata geçirdiği projelerle vatandaşların yaşam standartlarını yükselten ve günlük yaşamı kolaylaştıran İnegöl Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü marifetiyle 2022 yılında yapım çalışmalarına aralıksız devam etti.

Pandeminin de etkisinin azalmasıyla aralıksız olarak planlanan çalışmalarına odaklanan Fen İşleri Müdürlüğü, 2022 yılı içerisinde insan odaklı çalışma prensibiyle dur durak bilmeden hizmet atağını sürdürdü.

İnegöl Belediyesi; merkez şantiyesinde konuşlanan yapım, yol, makine ikmal birimlerinin yanı sıra kırsal mahallelere ivedi bir şekilde müdahale etmek için oluşturulan doğu ve batı şantiyeleri ile hizmet ağını şehrin dört bir tarafına yayarak çalışmalarına devam etti.

“VERİMLİ BİR YIL GEÇİRDİK”

Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2022 yılı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, gönülden bağlı oldukları bu şehrin her bir noktasında var olmaya çalıştıklarını söyledi. “Dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyoruz” diyen Başkan Taban, “Bu manada 7/24 çalışma prensibiyle hizmet ağını şehrin dört bir tarafına yayan Fen İşleri Müdürlüğümüz, ortaya koyduğu çalışmalarıyla 2022 yılını verimli ve etkin bir şekilde geçirdi. Yapılacak daha çok işimiz var. İnşallah onları da hep birlikte yapacağız” dedi.

Nitelikli ve donanımlı personel ve ekipmanıyla İnegöl’ün her bir noktasında var olmaya çalışan Fen İşleri Müdürlüğünün 2022 yılı içerisinde bağlı olduğu birimleriyle önemli çalışmalara imza attığını belirten Taban, 2022 yılında 420 araçlık otopark, 34 kilometre parke taş yol kaplaması ve 21 kilometre tretuvar yapıldığını söyledi.

45 MAHALLEDE 208 YENİ SOKAK AÇILDI

Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2022 yılında ham yol çalışmaları konusunda da ciddi bir yoğunlukla çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Başkan Taban, "Ham yol çalışmaları kapsamında 45 mahallemizde 208 sokakta 22 km yol açıldı. Büyüyen şehrimiz için yeni yeni yollar ve yeni yaşam alanları bu çalışmalarla oluşuyor. Ayrıca kırsal mahallelerimizde arazi yolları bakım ve onarım çalışmalarımız 2022’de de devam etti. 15 mahallemizde 27 km arazi yolu çalışması yapıldı" dedi.

Yapılan her çalışmanın geleceğin modern İnegöl’ünü oluşturacak bir basamak olduğunu ifade ederek konuşmasını sürdüren Başkan Taban, “Yapım işleriyle de 2022’de şehrimize yeni değerler kazandırdık. Bunlardan da bahsetmek gerekirse; Sungurpaşa Mahalle Konağımızda kapsamlı bir tadilat yaparak güzel bir mekan oluşturduk. Eski Bahçekaya Mahalle Konağını ise yıkarak yerine yenisini inşa ettik. Bunların yanı sıra; Maden Mahallesi futbol sahası, Kaymakamlık lojmanı ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz için Transfer Merkezi İdari Bina ve Lokal yapımını 2022 yılında tamamladık. Bu alanda devam eden çalışmalarımız da şehrimizin geleceğine yön verecek projeler. Şu anda; Kent Meydanı ve Yaşam Alanı, Merkez Park, Turgutalp Türbesi restorasyonu ve Millet Bahçesi projelerimizin yapımı devam ediyor” diye konuştu.

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