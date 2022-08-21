Başkan Soyer’den temizlik seferberliği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer “Sen, Ben, Hepimiz! Tertemiz İzmirimiz” sloganıyla hayata geçirdiği çevre farkındalığı hareketini Basmane’den başlattı. 30 ilçede eş zamanlı yapılan farkındalık etkinliğinde yüzlerce torba çöp toplandı. Başkan Soyer, “Kirletmemeyi öğrenmek zorundayız. Şehrimize de özen göstermek zorundayız. Bu bilincin oluşması için temizlik konusunda herkesi hassas olmaya davet ediyoruz” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kentteki çevre bilincini artırmak ve farkındalık yaratmak için “Sen, Ben, Hepimiz! Tertemiz İzmirimiz” sloganıyla temizlik seferberliği başlattı. Seferberlik Kültürpark Basmane Kapısı önünden başladı. 30 ilçede eş zamanlı düzenlenen çevre farkındalığı etkinliğinin Konak’taki güzergahına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Barış Karcı, genel sekreter yardımcıları Ertuğrul Tugay, Şükran Nurlu, Suphi Şahin, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Belediyesi, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri de destek verdi. Kültürpark Basmane Kapısı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar temizlik yapıldı. 30 ilçedeki eş zamanlı temizlikte yüzlerce torba çöp toplandı.

Temiz bir şehirde yaşamaya layığız İzmir’in evimiz olduğunu ve bunu kirletmemek için el birliğiyle özen göstermek gerektiğini dile getiren Başkan Tunç Soyer, “Bu şehrin sokakları parkları, caddeleri bizim evimiz. Burada yaşıyoruz ve temiz bir evde yaşamak ne kadar bizim için önemliyse temiz bir kentte yaşamak da o kadar önemli olmalı. Bu sadece temizlemekle başa çıkılabilecek bir şey değil. Kirletmemek gerek. Kirletmemeyi öğrenmek zorundayız. Şehrimize de özen göstermek zorundayız. Bu bilincin oluşmasını temizlik konusunda hassas olmaya davet ediyoruz. Biz bu harekatı çocuklarla birlikte yaptık. Bu harekata belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız destek verdi. Bugün yüzlerce kişi mahallesini, meydanını bu harekatla birlikte temizliyor. Temiz bir şehirde yaşamaya hepimiz layığız” dedi.

İzmir İtfaiyesi’nin dalgıçları farkındalığa denizden destek oldu Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan temizlik çalışması sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Dalgıç Ekipleri de Başkan Tunç Soyer’i körfez temizliğinden çıkardıkları malzemelerle karşıladı. Temizlik harekatına denizden destek veren 6 itfaiye eri dalgıç, Cumhuriyet Meydanı önünden yaptıkları dalış sonrasında körfezden sandalye, cep telefonu, cüzdan, kredi kartı gibi gereçler çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Dalgıç Ekipleri her ay düzenli olarak kentin farklı güzergahlarında körfez dip temizliği yapıyor.

Temizlik farkındalığı için her yıl 100 milyon liralık kaynak Yetki ve sorumluluğu altındaki ana arter ve bulvarlarda temizlik hizmeti sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer göreve geldiğinden beri kentte kirliliği önlemenin en kalıcı yönteminin kirletmemek olduğunu ve kamusal alanların temizliğine özen gösterilmesi gerektiğini hatırlatmak amacıyla temizlik eylemi yapıyor. “Temiz İzmir” hedefi doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 ilçede ve ekipman desteği ile sahadaki temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler sokaklardan günde yaklaşık 60 ton atık topluyor. Sadece bu faaliyet için yıllık yaklaşık 100 milyon TL’lik kaynak ayrılıyor.