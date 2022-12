Başkan Soyer Urla’da muhtarlarla buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla’da muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Soyer, hükümetin yerel yönetimlere yönelik uygulamalarını eleştirerek, “Büyükşehir Belediyesi iş yapamaz hale gelsin, kilitlensin. Felç olsun, hiçbir şey yapamasın istiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz hizmet üretmeye, kaynak bulmaya devam edeceğiz. Mazeret üretmek için gelmedik. Biz iş yapmaya devam edeceğiz. Hiç kuşkunuz olmasın” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla'daki muhtarlarla bir araya geldi. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan'ın da katıldığı buluşmada Başkan Soyer, muhtarların taleplerini, sorunlarını dinledi. Devam eden proje ve yatırımlara yönelik muhtarları bilgilendiren Başkan Soyer, “Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Bin 290 muhtarımız var, hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Muhtarlar demokrasinin beşiğidir. Bu söylediğim hamaset değil” dedi.

“Belediye iş yapamaz hale gelsin istiyorlar” Pandemi, deprem, sel felaketleri derken İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çok zor günler geçirdiğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ekonomik krize de değinerek, “Üstüne bir de ekonomik kriz. Herkesin mutfağında yangın var ama en büyük yangınlardan biri Büyükşehir Belediyesi mutfağında. Neden? Şu anda biz 6,50 liradan yolcu taşıyoruz. Üzerine her bir yolcu için 12 lira da biz koyuyoruz. O otobüsün o yolcu ile gitmesi için 18,5 lira maliyeti var belediyeye. Bu darphane olsa yürümez. Neden bu hale geldik? Çünkü mevzuat değişikliği yaptılar. Fiyat ayarlamasını Büyükşehir Belediyesi kendi başına yapamaz. Ankara'dan gelecek, onlar yapacak. Artırmamız lazım diyoruz. Hesap ortada, mazot fiyatı ortada. Herşey ortada. Arttırmadılar. Neden? Büyükşehir Belediyesi iş yapamaz hale gelsin, kilitlensin. Felç olsun, hiçbir şey yapamasın istiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz hizmet üretmeye, kaynak bulmaya devam edeceğiz. Mazeret üretmek için gelmedik. Biz iş yapmaya devam edeceğiz. Hiç kuşkunuz olmasın” dedi.

“50 yıldır çözülmediyse şimdi çözülecek” İZSU Genel Müdürlüğü alanına giren ve uzun yıllardır çözülemeyen ciddi sorunların bulunduğunu da vurgulayan Başkan Soyer, “Koku sorunuyla uğraşıyoruz. 50 yıldır çözülmediyse şimdi çözülecek. Bu kadroyla, bu yapıyla İZSU bütün bu sorunların altından kalkacak. Uzun yıllardır çözülmeyen sorunların 2023 yılında üstesinden geleceğiz” diye konuştu. Soyer, Urla’nın kayyumla yönetildiğini de anımsatarak, bunun da bazı idari sorunlara neden olduğuna dikkat çekti. Başkan Soyer bunun da hizmeti engellemesine izin vermediklerini belirtip şunları söyledi: “Bir kayyum var. Seçilmiş irade yok. Bu da bizim dengemizi bozdu. Biz de kayyumla nasıl iş yapılır bilmiyoruz. Ama bunu da çözdük. Size mazeret söylemeye gelmedim. Bütün sorunların altından kalkacağımızı biliyorum. Kadrolarımızı, Büyükşehir Belediyesi'nin gücünü biliyorum. Hepsinin altından kalkacağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Asla moraliniz bozulmasın, biz bunları çözeceğiz. İçiniz rahat olsun.”

“Türkiye'ye nasıl başardığımızı göstereceğiz” Türkiye çok ciddi bir sıkıntıların bulunduğunu ifade eden Soyer, “Bütün dünyada tahıl, enerji krizi var. Biz de bundan payımızı alıyoruz. Öyle değil. Dünyadaki yüksek enflasyon rekortmeni bizi. Hayat pahalılığı rekortmeni biziz. Neden biziz? Çünkü yanlış yönetiliyoruz. Yanlış para, tarım politikaları var. Tamamı yanlış ve bu yanlışlıkların bizi getirdiği nokta büyük ekonomik kriz. Bu hikaye kader değil. Bu kadim coğrafyanın bu kadim insanları, basiret ve sağduyusu ile vakti geldi diyecek. Ve başka hikaye seçecek. Ondan sonra da herşey değişecek. Bir şey değişecek her şey değişecek. Bu memlekette sağlıkla, huzurla, el ele yaşayabileceğimiz miras var. Dünyanın en bereketli toprakları, en güzel iklim kuşağı, en köklü medeniyetlerine ev sahipliği yapmış coğrafya. Biz bunu hak etmiyoruz. Bu işsizliği, hayat pahalılığını hiç birimiz hak etmiyoruz. Değiştirme gücümüz var ve değiştireceğiz. Biz başarılı olacağız ve bütün Türkiye'ye nasıl başardığımızı göstereceğiz” dedi.

Başkan Soyer’e övgü CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da muhtarları demokrasinin temel taşı olarak gördüklerini belirterek, “Bunu söylerken de hamaset yapmıyoruz. Sizin sorunlarınıza, özlük haklarınıza yönelik Meclis'te bekleyen bir kanun teklifimiz var. O kanun teklifi çıkmış olsa, sizlerin daha rahat çalışacağınızı biliyorum. Muhtarların güçlendirilmesini istiyoruz çünkü yerelden yönetimin esas olduğuna inanıyoruz. Belediyelerimiz güçlü olmalı. Çok şanslısınız. Çünkü rekor oyla seçtiğiniz Yarımadanın evladı, bir büyükşehir belediye başkanımız var. Yapamadığı her şey için sizin kadar kaygı duyuyor, üzülüyor. Olanaklar doğrultusunda yapabileceğinin en iyisini yapıyor. Şanslısınız çünkü Tunç Soyer bu kenti aşkla seviyor, bu kent için gece gündüz çalışıyor. Çözülemeyen sorunlar mevzuattan kaynaklanıyor” dedi.