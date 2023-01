Başkan Soyer: İzmir, geleceğin Türkiye’sinin inşa edildiği yer olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu ülkenin yarınlarına, insanlarının hayallerine hep birlikte sahip çıkacağız. Ve göreceksiniz, İzmir, geleceğin Türkiye’sinin inşa edildiği yer olacak” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği, kent tarihine duyarlılığın simgesi haline gelen Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri 18’inci kez törenle sahiplerini buldu. 31 başvuru ödüle değer görüldü. İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi’nde düzenlenen törende, 2018 yılında Seçici Kurul Başkanlığı yapan ve 2020 yılında vefat eden mimar, şair Cengiz Bektaş anıldı.

Ödül töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Hatırlatmak isterim ki bu projemiz bir yarışma değil. Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri ile İzmir’in geçmişini geleceğe taşıyan bir ölümsüzlük köprüsü inşa ediyoruz. Bu ödül yalnızca tarihe değil, aynı zamanda geleceğe olan saygımızın bir ifadesi. Çünkü geçmişini anlamayan bir toplumun geleceği de olmaz. Bizim için geçmiş, yad edilmesi gereken bir anı değil. Geleceğimizin inşasına rehberlik eden bir ışıktır. İşte bu yüzden bugün ödül alan her değerimiz, bizim geleceğimizin teminatıdır” dedi.

Hayallerimizi kaybedersek, her şeyimizi kaybederiz İzmir’in 8 bin 500 yıllık kültüründen aldıkları ilhamla geleceği inşa etmek için yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Yaşamı dönüştürmemizin yegane yolu, her ne pahasına olursa olsun hayallerimize sahip çıkmaktan geçiyor. Bugün burada ödül alsın almasın, İzmir’in bütün değerleri bu şehir için, memleket için, gezegenimiz için hayal kurmaktan vazgeçmeyen insanların eseridir. Kendisine bir alırken, yaşama iki veren gerçek kahramanların. Tire’deki terzi Erdoğan Akıner, körüklü çizme ustası Hasan Hüseyin Öter, Kemeraltı’ndaki Kadriye Yağcı ve daha niceleri. Bu yüzden hayal kurmaktan ve büyük bir kararlılıkla geleceği inşa etmekten asla vazgeçmedik. Vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımıza yalnızca geçmişi değil, geleceği de miras bırakabilmenin parolası budur. Çünkü biliyoruz ki hayallerimiz, hiçbir sınırı olmayan ortak memleketimizdir. Ve hayallerimizi kaybedersek, her şeyimizi kaybederiz. Bu ülkenin yarınlarına, insanlarının hayallerine hep birlikte sahip çıkacağız. Ve göreceksiniz ki İzmir, geleceğin Türkiye’sinin inşa edildiği yer olacak” şeklinde konuştu.

Bu ödül töreni büyük bir adanmışlığın eseri Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye Milli Komitesi Başkanı, Yüksek Mimar ve Koruma Uzmanı Burçin Altınsay Özgüner ise “Seçici kurulda görev yapmaya davet edilmek ve başkanlık görevini yürütmek benim için büyük bir onur. 2023 yılı itibariyle bu güzel ödülün yirminci yılı da olacak. Yarışmanın niteliklerini geliştirmek, kapsamını genişletmek hiç de kolay bir şey değil. Bizim gibi ülkelerde bu çok zor bir iş. Büyük bir adanmışlık gerek. Kültür varlıklarının fark edilmesinin ve kaydedilmesinin sağlanması, böyle bir ödül programı pek de benzeri olmayan bir şey. Bu yüzen Başkan Tunç Soyer ve önceki dönem başkanlarına bu güzel yarışmayı korudukları için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ödüllerini Başkan Soyer’den aldılar Başkan Soyer, Tarihi Yapıda Yaşam Kategorisi Jüri Özel Ödülü’nü, Yavuz Kitabevi sahipleri Birgül ve Rakıp Kitapçı’ya, Tarihi Yapıda Yaşam Ödülü’nü Sacide ve Rüştü Sevgel Evi’ni (Birgi) temsilen Ruhşen Cingöz’e, Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı Ödülü’nü İzmir Körfezi Batıkları kitabı yazarı Uluç Hanhan ve ailesine takdim etti.

Ödül alan eserler Tarihi Yapıda Yaşam Kategorisi Jüri Özel Ödülü Yavuz Kitabevi (Kemeraltı)

Tarihi Yapıda Yaşam Ödülü Meydan Kahvesi (Birgi)

Macide ve İsmail Çakar Evi (Birgi)

Sacide ve Rüştü Sevgel Evi (Birgi)

Palombo Ticaret (Kemeraltı)

Kadriye Yağcı (Kemeraltı)

Tarihi Mekanda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması Kategorisinde Jüri Özel Ödülü Hasan Hüseyin Öter - Körüklü Çizmeci (Tire)

Tarihi Mekanda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması Ödülü Bayram Senver - Dokumacı (Birgi)

Hasan Ergenay - Bıçakçı (Kemeraltı)

Erdoğan Akıner - Terzi (Tire)

Özgün İşlevin Korunduğu Esaslı Onarım Ödülü Ets Hayim Sinagogu (Kemeraltı)

Elif Kocabıyık ve Daniele Savasta Evi (Kemeraltı)

Tarihi Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı Ödülü Uluç Hanhan - İzmir Körfezi Batıkları Kitabı

Selim Bonfil – “Foto Gagin Gözüyle İzmirli Yahudiler ve Karataş” Fotoğraf Projesi

Yaşar Ürük - Bilimsel Tarih Araştırmalarından 16 Parçalık Seçki

Siren Bora - Yahudi Kültürüne Yönelik Tüm Yayınları

Yılmaz Göçmen - Yüz Yıllık Notalar Kitabı

Nesim Bencoya - Sefarad Kültür Festivali

Saadet Erciyas - İzmir Ah! Tarık Dursun K'nın Semtleri (Kabartma harflerle -Braille Alfabesi- basılmış kitap)

Doç. Dr. Yurdagül Bezirgan Arar – “Kent ve Bellek: Semt Semt İzmir” TV Programı

Tarihi ve Kültürel Miras Konulu Okul Projeleri Teşvik Ödülü Anafartalar İlkokulu-“İzmirim, Tarihim, Maketim” İzmir Tarihi Mekân Maket Yarışması

Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi – Gölgede Kalmış İzmirli Bir Yurtsever Rahmetullah

Efendi (Çelebioğlu)

SÜGEP Akademi “Modern İzmir’den Bir Hafıza Mekan Örneği”

İTÜ Geliştirme Vakfı “Manilerle El Dokumalarımız”

İzmir Özel Çakabey Ortaokulu “Kültürel Mirasımızı Korumaya Katkımız: Karabel Kaya

Kabartması İncelemesi”

UKEB Okulları “Geçmişin Parçaları Günümüzde Birleşirse”

Buca Bilsev Koleji “Buca’nın Kültürel Mirası”

Uğur Okulları “Nazar Boncuğunun Gizemli Yolculuğu”

İzmir Özel Türk Koleji Anadolu Lisesi “İzmirli Örnek Cumhuriyet Kadını Ayşe Mayda”

İzmir TED Koleji “Saklı Kalmış Bir Değer İzmir Klazomen Karantina Adası”

Özel İzmir Amerikan Koleji “Kemerlatı’nı Gezi-yorum”

Kimler katıldı? Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye Milli Komitesi Başkanı, Yüksek Mimar ve Koruma Uzmanı Burçin Altınsay Özgüner, İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü Aydın Uştuk, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, eski Birgi Belediye Başkanı Cumhur Şener, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, jüri üyeleri, ödül kazananlar ve sanatseverler katıldı.