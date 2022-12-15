Başkan Soyer; "Amacımız refahı büyütmek"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şubesi tarafından düzenlenen yerel yönetimler konferansına katıldı. Başkan Soyer, “İzmir’deki tüm çalışmalarımızın ana omurgası refahı büyütmek ve adil paylaşımını sağlamak" dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şubesi’nin düzenlediği “Yerel Yönetimlerin Gündemdeki Sorunları: Güçlendirilmiş Parlementer Sistemden Beklentileri" başlıklı konferansa katıldı. Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeki konferansa Başkan Tunç Soyer ile Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şube Başkanı ve eski milletvekili Erdal Karademir, siyasi partilerin temsilcileri, meclis üyeleri, birlik üyeleri katıldı.

Demokrasi krizine vurgu yaptı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sözlerine “Gerçekten zor ve çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz” diyerek başladı. Merkezi bütçe gelirlerinden yerel yönetimlere aktarılan payın gelişmiş ülkelerin çok gerisinde olduğunu, 2017’de değişen sistemle durumun çok daha vahim bir hal aldığını ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Burada kişi veya kişilerden bağımsız olarak temel sorun, sistemin bizzat kendisi. Çünkü bu sistem, demokrasinin değişen ve gelişen ruhuna aykırı. Bana göre bugün ülkemizdeki yoksulluğun, adaletsizliğin, eşitsizliğin ve sosyal bunalımların özünde, her gün derinleşen demokrasi krizi var. Demokrasi farklılıklara saygıyı esas alan, sosyal adaleti, toplumsal barışı ve bir arada yaşamı mümkün kılan sistemdir” dedi.

“İzmir'de ekonomik iklim inşa ediyoruz” Yerel yönetimlerin geçmişin belediyecilik anlayışından çok daha büyük bir sorumluluk üstlendiğini söyleyen Başkan Soyer, “Biz İzmir’de şehrimizin yerel değerlerini ve gücünü doğru yöneten bir 'ekonomik iklim' inşa ediyoruz. Bu iklimin oluşabilmesinin temel bir şartı var: Demokrasi. Demokrasi olmadan bir ülke ekonomisi belki bir noktaya kadar büyüyebilir. Ne var ki demokrasi olmadan büyüme, yalnızca bir avuç insanın ülkenin tüm zenginliğinden faydalanması anlamına geliyor. Bu nedenle İzmir’deki tüm çalışmalarımızın ana omurgası refahı büyütmek ve adil paylaşımını sağlamak. Amacımız, açlık, yoksulluk, eşitsizlik, adaletsizlik, toplumsal kutuplaşma ve iklim krizine karşı dirençli bir İzmir inşa etmek. Bunun yolunun da çokluk içinde birlik olmaktan, yani dayanışma, paylaşım ve ortak akıldan geçtiğini biliyoruz” diye konuştu.

“Birlikte inşa etmek mümkün” Başkan Soyer demokrasiyi egemen kılmak için güçler ayrılığına dayanan ve demokrasinin tüm ilkelerini kapsayan yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyaç olduğunu söyleyerek, “Altılı masa tarafından sunulan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem tam da bu ihtiyaca yanıt vererek umudumuzu çoğaltıyor. Birbirinden çok farklı siyasi partilerin ülkemizin geleceği adına aynı masa etrafında buluşması işte bu nedenle çok kıymetli. Yürekten inanıyorum ki Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz 2023’te yerelden merkeze, yani meydanlarımız ve sokaklarımızdan başlayarak tüm ülkeyi dönüştürecek bir sistemi hep birlikte inşa etmek mümkün… Ülkemizin geleceği ve gençliği için, yüz yıl önce olduğu gibi bir kere daha umudu örgütleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İzmir'i koruyacağız” Zeytinlik alanlarda madenciliğin önünü açan kanun teklifi hakkında da konuşan Başkan Soyer, “Üreticimize 2 milyon 500 bin zeytin fidesi, 2 milyon civarında da meyve fidesi dağıtmışız. Toplam 4,5 milyon. Son 13 yıla baktığımızda, son üç yılda bu sayıyı artırmışız. Bunu neden yapıyoruz? Bu vatanı betona, madenlere bırakmamak için. İzmir'i korumaya devam edeceğiz. Ben her ne yapıyorsam bunun Türkiye'nin her yerinde uygulanabilir olmasını arzu ediyorum. Bu şekilde yerelden yayılan, bütün Türkiye'yi, memleketi değiştiren sonuçlar almak mümkün.” dedi.

Buca beton olmayacak Başkan Soyer, Buca Cezaevi alanına dair de şunları söyledi: “Bazı meseleler var ki bıçak kemiğe dayanıyor. Orada sürdürdüğümüz mücadelede çıtayı başka bir yere taşımak gerekiyor. Bunun iki örneği var. Biri asbestli Sao Paulo gemisi. Getirtmeyeceğiz, İzmir'e sokmayacağız, dedik ve getirtmedik. Şimdi ikinci bir şey yaşıyoruz. Buca'da cezaevinin yıkıldığı alanda mülkiyet el değiştirdi. Kamunun olan bir şeyi özel mülkiyete çevirdiler. Orada imalat yapmaya çalışıyorlar. Dedik ki yaptırtmayacağız. Yine söylüyorum yaptırtmayacağız” dedi.

“Kimsenin kuşkusu olmasın” İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası ile ilgili de konuşan Soyer, “Ekrem İmamoğlu'nun davasında ceza ortaya çıkarsa elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şube Başkanı Erdal Karademir, “Türkiye bir seçim sürecine girdi. Cumhuriyet tarihinin en zorlu seçim sürecine girdi. 2023 genel seçimlerini önemsiyoruz” diye konuştu.