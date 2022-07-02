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Başkan Şerifoğulları’nın bir vaadi daha hayata geçti

Yerel 02.07.2022, 13:00
Başkan Şerifoğulları’nın bir vaadi daha hayata geçti

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın bir seçim vaadi daha hayata geçti.

ELAZIĞ (İGFA) - Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi inşası tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi. 4 Temmuz Pazartesi gününden itibaren merkezde kayıtlar alınmaya başlanacak.

Elazığ Belediyesi’nin sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında inşa edilerek hizmete hazır hale getirilen Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, eğitim programlarıyla özel gereksinimli bireylerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanırken sosyal, sportif ve sanatsal içerikli aktivitelerle de bireylerin becerilerinin geliştirilmesine, kaliteli vakit geçirmelerine olanak sağlanacak.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin sadece bugünü değil gelecek on yıllardaki ihtiyaçlarını da ön planda tuttuğu marka projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Şehrin ihtiyaçları ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda şehre kazandırılacak Kent Meydanları ve Yer Altı Otoparkları ile Şehirler Arası Otobüs Terminali gibi projelere ilişkin çalışmalar devam ederken, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi, Mini Terminal, Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphanesi, semt kütüphaneleri, sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif faaliyetlere olanak sağlayan Gümüşkavak, Hilalkent, İcadiye ve Güneykent Mahalleleri Sosyal Yaşam Merkezleri, Harput Cam Seyir Terası, Kent-Köy Yaşam Alanı başta olmak üzere yepyeni yaşam alanları gibi pek çok proje de tamamlanarak hizmete sunuldu. Şehirde yaşayan her bir vatandaşın yaşamına katkı sağlamak hedefi doğrultusunda hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Merkezi inşası da tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ BÜNYESİNDE NELER VAR

Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırarak sosyal yaşamda aktif olacakları bir yaşam merkezi olarak şehre kazandırılan Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde;

50 kişilik sinema salonu, 25 kişilik eğitim sınıfı, iki adet 60 kişilik konferans salonu, kütüphane, dijital kütüphane, okuma salonları ve mescitler, acil müdahale odası, 1 tanesi engelli bireylere yönelik olmak üzere toplam 4 adet bilgisayar laboratuvarı, enstrüman derslerinin verileceği müzik atölyesi, resim atölyeleri, satranç odası, oyun odaları, iki adet psikolojik danışmanlık ofisi, kantinler, spor salonları, engelli bireylere yönelik kuaför salonu yer alıyor.

Modern ve donanımla bir yaşam merkezi olarak hizmete sunulan merkezde; engellilere yönelik işaret dili, diksiyon, braille alfabesi eğitimi, müzik ve enstürman kursları, resim kursları, sportif faaliyetler, masa tenisi ve satranç kursları, bilgisayar eğitimleri, sosyal medya eğitimleri, meslek edindirme kursları, el sanatları kursları, sinema gösterimleriyle engelli bireylerin yaşamlarına yepyeni pencereler açılacak. Merkezde ayrıca engelli bireylere ve ailelerine yönelik psikolojik danışmanlık ve destek hizmeti de sunulacak.

KAYITLAR BAŞLIYOR

Sunulan hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 4 Temmuz Pazartesi gününden itibaren İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi No: 32’de hizmete açılan Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek hem merkez hakkında bilgi sahibi olabilecek hem de kurslara kayıt yaptırabilecekler.

 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINDI

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü idari birimi de toplam 7 katlı olarak inşa edilen binaya taşındı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yanı sıra Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi (EBEGEM), Aile Danışma ve Eğitim Merkezi (ADEM), Kadın Yaşam Merkezi, Gençlik Meclisi ve Kadın Meclisi de faaliyetlerini yeni binasında sürdürmeye başladı.

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