Başkan Selvitopu'ndan asfalt denetimi

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Y. Şerafettin ve Özgür mahallelerindeki çalışmaları denetledi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri, çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor. Muhtarların talep ve önerileri dikkate alınarak belirlenen program doğrultusunda, acil ihtiyaç duyulan sokaklarda serim yapılıyor. Ağır kış koşullarının başlamamasını fırsat bilen ekipler, daha fazla sokağa hizmet etmek için canla başla çalışıyor.

Ekiplerin son durağı Yüzbaşı Şerafettin ve Özgür mahalleleri oldu. Eski asfalt, kot farkı oluşmaması için frezeyle kazındı. Yenisi de tekniğine uygun olarak, “finişer” adı verilen modern araçla serildi. Çalışmalarda, Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ne geçen günlerde kazandırılan ve “beko” olarak adlandırılan 2 kazıyıcı-yükleyici de kullanıldı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, her zaman olduğu gibi yine sahada ter döken ekipleri ziyaret ederek, kolaylıklar diledi ve çalışmaları denetledi. Yüzbaşı Şerafettin Mahalle Muhtarı Fuat Sümbül ve Özgür Mahalle Muhtarı Erdoğan Kalkan'ın da yer aldığı incelemelerde Başkan Selvitopu, vatandaşlarla da sohbet etti.

Bu asfaltlama sezonunu olabildiğince verimli geçirdiklerini belirten Başkan Selvitopu, “Sezon öncesi gerekli hazırlıkları yapmıştık. Muhtarlarımızla belirlediğimiz program doğrultusunda, acil ihtiyaç duyulan sokaklara girdik ve girmeye devam ediyoruz. Gelecek yaz da aynı anlayışla çalışacağız. Hedefimiz, 3600 sokağı bulunan Karabağlar'da nitelikli hizmet üretmek ve vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak” dedi.