Başkan Seçer: “Tarsusumuz için önemli bir festival”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Uluslararası Tarsus Festivali dolayısıyla Tarsus’ta Kleopatra Kapısı önünde yayın yapan Flash Tv’de “Fatih Ertürk ile Başkentte Gündem Özel” programına konuk oldu. Tarsus’un tarihi zenginliğinin tüm dünyaya tanıtıldığı festivalin ilk yılına dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Seçer, ilk kez düzenlenmesine rağmen 27 ülkeden 350’den fazla konuğu ağırlayacaklarını kaydederek, “Ülkemizin farklı bölgelerinde ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan sanatçılarımızı, yazarlarımızı davet ettik. Çok sayıda yurttaşımızın katılacağı bir festival havası yaratmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.MERSİN (İGFA) - Hava eğitimi sırasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir ve Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan’a rahmet dileyen Başkan Seçer, “3 gün boyunca devam edecek olan festivalimiz başladı; fakat konserler, dans ve müzik gösterileri gibi etkinliklerimizi bugün kaldırdık” dedi.

Tarsus’un muazzam bir tarihi ve kültürel birikimi olan topraklar üzerinde yer aldığını ifade eden Başkan Seçer, “Farklı semavi dinlere mensup insanlar açısından Tarsus önemli bir şehir. Biz bu değerlerin farkındayız, ama bunun farkına herkes varsın istiyoruz. Onun için festivallerin tanıtım ve farkındalık yaratmada önemli bir etken olduğu düşüncesiyle ‘1. Uluslararası Tarsus Festivali’ni yaptık” ifadelerini kullandı.

“Yüksek siyasette yaşanan gerginlikler, yerel yönetimlere yansıtılmamalı”

Tarsus’un değerlerinin tanınması için merkezi hükümet desteği gerektiğinin de altını çizen Başkan Seçer, Türkiye’nin cirosuna en fazla katkı yapan illerin başında Mersin gelmesine rağmen, yatırım oranlarında 21. veya 22. olmasının üzücü olduğunu belirterek, “Mersin ve Tarsus açısından büyük önem taşıyan ve merkezi hükümetin bütçesiyle gerçekleşecek olan Uluslararası Havalimanı, Tarsus Sahil Bandı Projesi gibi büyük yatırımlar henüz tamamlanmadı. Bunda yerel yönetimin ve merkezi hükümetin farklı partilerden olmasının da etkisi var diye düşünüyorum. Fakat, yüksek siyasette yaşanan gerginliklerin, yerel yönetimlere yansıtılmaması gerekir” dedi.

“Metro çalışmaları kendi öz kaynaklarımızla yürüyor”

Aynı sorunu metro projesinde de yaşadıklarını hatırlatan Başkan Seçer, hayata geçirmeyi planladıkları ve bu bölgede Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu taşıma yatırımlarından birisi olan metro projesinin, Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alındığını ve ihalesinin yapıldığını, temelinin atıldığını, fakat herhangi bir hazine garantisi de istenmemesine rağmen imzanın bir türlü atılmadığını ifade ederek, şu an metro projesinde devam eden çalışmaların maliyetinin, belediyenin tamamen kendi öz kaynaklarıyla karşılandığını söyledi.

Metro konusunda yaşanan bu sıkıntılara rağmen, kesinlikle ümitsizliğe kapılmadıklarını da ifade eden Başkan Seçer, “Bizim finansman konusunda yaşadığımız zorluklar, bu projeyi iptal ediyoruz anlamına gelmesin. Bugün böyledir, yarın normalleşiriz. Kredimiz de gelir, inşaat hızlı bir şekilde de devam eder, hiçbir problem olmaz” ifadelerini kullandı.

“Merkezi hükümetin yarım kalan tüm projelerini biz tamamlayacağız”

Ufukta bir seçim olduğunu ve yerelde yaşadıkları başarıyı genel seçimde de tekrar ederek iktidar olmak istediklerini belirten Başkan Seçer, “Biz Türkiye'yi yönetmek istiyoruz. 3,5 sene önce yola, zaten bu iddia ile çıktık. Şu anda belediyelerimiz çok değerli, çok önemli çalışmalar yapıyor. Mevcut koşullarda, aslında yoktan var ediyor, imkansızlığı imkanlı hale getiriyoruz. Böyle bir durumda seçimlere gidiyoruz. Umut ederim seçimlerden başarıyla çıkacağız. Havaalanını da bitireceğiz, Sahil Bandı Projesi’ni de bitireceğiz, Ana Konteyner Limanı beklentisi var Mersin halkının. Bunların hepsini tamamlayacağız” diye konuştu.