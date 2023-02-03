Başkan Seçer STK'larla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in gelişimine katkı sağlamak ve kente daha kaliteli bir hizmet sunmak adına katılımcı anlayışla gerçekleştirdiği “Sivil Toplum Buluşmaları”na devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Kongre ve Sergi Sarayı’nda emek örgütleri olan sendikaların yönetici ve üyeleriyle bir araya gelen Başkan Seçer, sendikaların eğitim, sağlık, çevre, ulaşım, ekonomi gibi kent hakkındaki talep ve önerilerini dinleyip, sorularına yanıt verdi. Toplantının başlangıcında yaptığı konuşmada kent dinamikleriyle iş birliği ve diyalog içinde olmanın önemine değinen Başkan Seçer, bu tür toplantıların kentin gelişimine büyük katkı sunduğunu vurguladı.

“Görev yaptığım sürece bu toplantıları sürdüreceğim”

Bu doğrultuda gerçekleştirilen sivil toplum buluşmalarının dördüncü serisinin ikinci toplantısında sendika temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Başkan Seçer “Dördüncü serinin ilk toplantısını meslek odalarıyla yaptık. Esnaflar, kadınlar, sosyal sorumluluk vakıfları, yöre dernekleri ile devam edeceğiz. Bugün sendikalarla beraberiz. Bundan fayda sağladığımız için bu toplantıları rutin hale getirdik. Belirli aralıklarla Mersin’de yaşayan bütün kesimlerin, sosyoekonomik grupların, kültürel grupların, sosyal sorumluluk anlayışıyla çalışan derneklerin, kentle ilgili fikirleri, sorunlara ilişkin yansıttıkları bize gerçekten çok önemli yarar sağlıyor. Onların önerileriyle, telkinleriyle yol haritamızı belirliyoruz ve yaklaşık olarak 4 yıllık yönetim süremiz içerisinde de bu toplantılardan çok net, çok kayda değer yarar sağladığımı söyleyebilirim” dedi.

Toplantılardan kent dinamiklerinin de yararlandığına vurgu yapan Başkan Seçer, “Şu duygu bile çok önemlidir; insanın kendisini değerli görmesi ya da değerli görülmesi. ‘Ben de buradayım. Benim de bu kente dair söyleyeceklerim, fikirlerim, liyakatim, birikimim var. Birileri beni de dinliyor’ anlayışı bile bana göre çok önemli ve değerlidir. Çünkü bunlar toplumumuzun hiç alışık olduğu şeyler değil açıkçası. Ben bu kentte bu görevi yaptığım sürece de bunu sürdüreceğim” diye konuştu.

“İdeolojik görüş şurada dursun, konuşacağımız Mersin”

Bu topluluğun siyasal anlamda da her kesimi yansıtan bir topluluk olduğunu ve buluşmalara herkesi davet ettiklerini söyleyen Seçer, “Bu falanca sendika, bu filanca sendika ayrımı yapmadık. İdeolojik görüş şurada dursun, konuşacağımız Mersin, Mersin’in emek sınıfı, talepleri, beklentileri; bunlar olduğu için bir arada toplantı yapmanın daha uygun olduğunu düşündük. Toplumumuzu da aslında genel anlamda buna hazırlamamız gerektiğini düşünüyorum. Daha doğrusu hazırlamaktan öte bunu hatırlatmak gerek. Yani ne oldu bize de bu kadar çok ayrıştık, ideolojik olarak kamplaştık? Siyasetçilerin siyasal söylemlerinden etkilendik. Oysa biz aynı amaca hizmet ediyoruz. Emek sınıfına hizmet ediyoruz. Yani sen sağ sendika, ben sol sendika, öbürü milliyetçi sendika; bunların ayırımı da gerçekten 21. yüzyıl dünyasında entelektüel, birikimli insanlara yakışmayacak düşünce şekli. Entelektüel, iyi yetişmiş, eğitimli insanda ayrım kavramı olmaz, ayrımcı olmaz. Yani daha enternasyonal düşünür. ‘Ben dünya insanıyım’ der. Tabi ki dinine, milliyetine, kültürüne, hüviyetine saygı gösterilmesini ister ama bunu isterken karşı tarafa da bunu kendisi uygular. Benim düşüncem ve hayattaki anlayışım bu. Onun için önce kendi kentimizde bir siyasetçi olarak bunu sağlamanın gayretini, mücadelesini verdiğimi de bilmenizi istiyorum. Ayrımdan, kavgadan, siyasi kutuplaşmalardan ve gerginliklerden Türkiye'de en fazla rahatsız olan siyasetçilerin başında geldiğimi de sizlere aktarmak istiyorum” ifadelerine yer verdi.

“Ayda 100-150 bin TL zarar eden hatları ben kaldırdım”

Otobüs hattı açılması ve saatleri hakkında yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Başkan Seçer, bu konunun birkaç kritere göre belirlendiğini söyledi. Otobüs saatleri için talep olması gerektiğini ve saat/yolcu sayısının yeterliliği ile efektif olmasının mutlak olduğunu belirten Seçer, “Onun dışında onaylamıyoruz. Daha önceki dönemlerde farklı saiklerle yapılmış, tek yetkiyi üzerime aldım bu konuda. ‘Yeni hat konacağı zaman, benden son bir olur alın’ dedim. Çünkü arıyor muhtar bir hat konuyor, arıyor ilçe başkanı bir hat konuyor, arıyor hatırlı bir adam bir hat konuyor. O hat o hatırlı adamın adına konuyor ama para sizden gidiyor, halktan gidiyor. Yani öyle hatlar iptal ettim ki, ayda 100-150 bin TL zarar eden hatları ben kaldırdım, bomboş gidiyor-geliyor. Neymiş beyefendi ilçe başkanı, o tarihlerde istemiş, bilmem kim istemiş” dedi.

“Muazzam bir yerleşke yaptık”

Konuşmasına geçtiğimiz hafta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımı ile açılışı yapılan Toplu Taşıma Yerleşkesi hakkında katılımcılara bilgi vererek devam eden Başkan Seçer, “Toplu taşıma filomuzu yeniledik. En son 41 otobüsü teslim aldık. Muazzam bir yerleşke yaptık. Bakın o gün bahsettiğim 272 otobüs ve Toplu Taşıma Yerleşkesi’nin bize maliyeti güncel rakamlarla 1 milyar 148 milyon TL. Vallahi ticaret yapan bir adam olsam ihya olmuştum. Otobüsleri o kadar uygun şartlarda aldık ki, çok uygun. Hani ‘Bedava’ derler ya, hem uzun vadeli hem hibe kredileri buldum Avrupa'dan. Bunlar doğalgazlı. Bir kere çok iyi bir toplu taşıma filomuz var. Biz geldiğimizde araçların yaş ortalaması 17.9’du, 2.9’a düşürdük. Böyle bir toplu taşıma ağımız var. Yeterli otobüsümüz var. Hiçbir sorunumuz yok. Hatta demode olmuşların bir kısmını belediyelere, kurumlara bağış yapıyoruz” diye konuştu.