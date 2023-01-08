Başkan Seçer pazar esnafını dinledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu haftaki saha programını Mezitli ilçesinde sürdürdü. Saha programı kapsamında; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi. Vatandaşlardan gelen talepleri bürokratlarına not aldıran Başkan Seçer, Mersin’e en güzel hizmetleri sunmak için gece-gündüz çalıştıklarını söyledi.

Başkan Seçer’e saha programında; Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Meclis üyeleri ve muhtarlar eşlik etti.

Minikler kaleye geçti, Başkan Seçer şut çekti

Başkan Seçer’in saha programı Seymenli Mahallesi’nde başladı. Vatandaşlar, Seymenli Mahalle Muhtarlığı önünde Başkan Seçer’i büyük coşkuyla karşıladı.

Programına; muhtarlık önünde başlayan Başkan Seçer, burada bulunan halı sahada miniklerle bir araya geldi. Neşeli dakikaların yaşandığı halı saha ziyaretinde minikler kaleye geçti, Başkan Seçer ise şut çekti.

Vatandaşlar, 3 çeşit yemeği bu kez Başkan Seçer’den aldı

Başkan Seçer, miniklerin kahkahalarıyla şenlenen saha programına Seymenli Mahallesi’nde Mahalle Mutfağı hizmeti veren aracı ziyaret ederek devam etti. Seçer, hizmetten büyük memnuniyet duyan vatandaşlara 3 çeşit yemeği ücretsiz sundu.

Deniz Mahallesi’nde kurulan semt pazarını da gezen Başkan Seçer, burada da pazarcı esnafına “Hayırlı işler” diledi, vatandaşlarla sohbet etti. Deniz Mahallesi’ndeki esnaf ziyaretiyle süren programda Başkan Seçer, Mezitli’ye yapılan hizmet ve yatırımlar için vatandaşlardan çok sayıda “teşekkür” aldı.

Başkan Seçer, program boyunca yoğun ilgi gördüğü genç, çocuk, kadın ve yaş almışlarla fotoğraf çektirdi. Saha programı esnasında ise Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından vatandaşlara pazar çantası, çocuklara da oyuncak dağıtımı yapıldı.