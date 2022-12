Başkan Seçer, kırsalda vatandaşlarla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yeşiltepe, Bahşiş, Kulak ve Atalar mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu. Tarsus’a yaptığı hizmetlerle vatandaşların takdirini alan Başkan Seçer, gittiği her mahallede coşkuyla karşılandı.MERSİN (İGFA) - Buluşmalarda; Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini anlatan Başkan Seçer, özellikle yol, içmesuyu ve kanalizasyon gibi konularda vatandaşları bilgilendirdi. Başkan Seçer, ziyaretleri boyunca vatandaşlardan gelen talepleri bürokratlarına not aldırdı. Mahalle ziyaretleri öncesinde; Yeşilkuyu Mahallesi'nde bir kahvehaneye uğrayarak vatandaşlarla sohbet eden Başkan Seçer, ardından bir tarım işletmesine geçti. Burada davul, zurna ve çiçeklerle karşılanan Seçer, kadın üreticilerle fotoğraf çektirdi.

“Enerjimiz, şevkimiz, inancımız, bilgimiz tam”

İlk mahalle ziyareti olan Yeşiltepe Mahallesi’nde mahalle halkı tarafından davul ve zurna ile karşılanan Başkan Seçer, vatandaşlarla sohbet ederek sorularını yanıtladı. Seçer, kent için durmaksızın çalıştıklarını ifade ederek, “Mersin’in işleri var. Enerjimiz, şevkimiz, inancımız, bilgimiz tam. Her şeyden önemlisi nerede, ne yapacağımızı biliyoruz. ‘Hangi noktanın, hangi bölgenin sorunu ne?’ bunları biliyoruz. Mersin'in her noktasını biliyoruz” dedi. Başkan Seçer, göreve geldiği günden bugüne Yeşiltepe Mahallesi’nde çok şey değiştiğini ifade ederek, “İlk gelişimde söyleyecek pek bir şeyim yoktu size. Çünkü yeni Belediye Başkanı olmuşuz. Henüz borcumuzu ödemeye yeni başlıyoruz. Siz bize destek verdiniz. Bunun sorumluluğu onurlu bir siyasetçi için çok büyük. Göreve geldiğimiz o günden bu süreye kadar, bütün olumsuzluklara rağmen; uzun bir pandemi süreci, ekonomik kriz, ardından Belediye’ye yönelik baskı, engelleme işleri, sıkıntıya sokma çabalarına rağmen bütün bir Mersin'e hizmet yapıyoruz” dedi. Seçer, Türkiye’nin her yerine övünerek gittiğini belirterek, “Mersin’i temsil ediyorum. Mersin daha çok konuşulmaya başlandı. Neden? Mersin özgür bir kent oldu bizle beraber. Herkes kendini rahat hissetmeye başladı. Sen, biz, o yok; bizler varız. Bizler ayrım gayrım yapamayız” diye konuştu.

“Bu bölgede 5 bin 800 ton asfalt kullanılmış”

Yalnızca Yeşiltepe Mahallesi’nin bulunduğu bölgede 5 bin 800 ton asfalt kullanıldığının bilgisini veren Başkan Seçer, “Bu rakam, Mersin Büyükşehir Belediyesi ölçeğinde bir bölgeye yapılmış kayda değer bir yol çalışmasını gösterir. Mutlaka eksikler, ihtiyaçlar bitmez. Ben ve çalışma arkadaşlarım vatandaşın emrine amadeyiz” ifadelerini kullandı. Ziyaretleri tüm ekibiyle birlikte gerçekleştirdiğini söyleyen Seçer, “Bu, vatandaşa saygıdır. Başkan’ın bir yerde olması, onların da etrafında olması. Biz işimize saygı gösteriyoruz. Hiçbir muhtara, vatandaşıma, benimle beraber çalışan belediye görevlisi çemkiremez, bağıramaz, parmak sallayamaz, hakaret edemez, üstten bakamaz. Biz bunu belediyeden çıkardık. Muhtarlarımız bizim için önemlidir. Çünkü beraber yol yürüyoruz” sözlerini kullandı. Bölge muhtarlarından içmesuyu talepleri geldiğini belirten Seçer, “Bizim DSİ ile görüşmelerimiz var. Bizzat gidip Bakan’la görüştüm. Bir içmesuyu arıtması yapacağız. Kısa sürede bitirmeye gayret ediyoruz. İçmesuyu için sabrınıza ihtiyacımız var. Orayı tamamlayalım, Tarsus’un Berdan suyunu buraya akıtacağız. Bu sözümdür” dedi.

“İnşallah daha çok hizmetler yapacağız”

Ardından Bahşiş Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan Başkan Seçer, yapılan hizmetlerden vatandaşların duyduğu memnuniyeti gördüğünde mutlu olduğunu söyledi. Başkan Seçer, “İnşallah daha çok hizmetler yapacağız” dedi. Bölgenin kanalizasyon sorununun önem arz ettiğini ve bu sorunu çözeceklerini ifade eden Seçer, “Yeşilkuyu, Çataltepe mahalleleri olarak; Özel Bahşiş, Kulak, Köselerli, Atalar’ı kapsayan bölgenin tamamını merkez arıtmaya bağlayacağız. Şu anda ya bitmişti ya da bitmek üzereydi. Biz bunun 2 kez yapımı için ihaleye çıktık. ‘Ekonomik kriz, fiyatlar hızlı artıyor, döviz artıyor, zarar ederiz’ diye teklif vermediler. Bir sıkıntı yaşamazsak, Şubat ya da Mart gibi ilk kazmasını vururuz ve kısa süre içerisinde de bu bölgenin tamamını kanalizasyon sorunundan kurtarırız. Bu benim sözümdür. Bizzat takip ediyorum” diye konuştu. Bölgede yaşanılan bu tür sorunları, yönetime gelir gelmez kucaklarında buldukları sorunlar olarak nitelendiren Başkan Seçer, Tarsus, Erdemli, Anamur ve Bozyazı'nın köyleri gibi tüm köylerin 2014 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanına dahil edildiğini anımsattı. Başkan Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediyesi bu işlerle 2014'ten sonra ilgilenir oldu. Biz çok süratle bu sorunları çözme garantisi içerisindeyiz. Allah yukarıda, bu konuda hakkımızı vermenizi istiyorum. Çok mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.