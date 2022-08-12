Başkan Savaş İskenderunlularla buluştu

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, İskenderunlu hemşehrileri ile bir araya geldi.HATAY (İGFA)- Karayılan, Meydan, Şekere, Cırtıman, Pınarbaşı mahalle sakinleri ve İskenderun Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile buluşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş talepleri yerinde dinledi.

Başkan Savaş ziyaretlerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarından HBB meclisinde yaşanan sorunlara kadar birçok başlıkta konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin tüm engellere rağmen hizmetlerine devam ettiğine dikkat çeken Savaş, “Şu anda HBB’den başka Hatay’da yatırım yapan kurum yok. Meclis’te reddeden bir zihniyet var. Niye reddediyorsunuz, hizmeti neden engelliyorsunuz? Gücümüz millet diye geldiniz, işiniz hizmetse neden hizmeti engelliyorsunuz” söylemleri ile yapılan engellere tepki gösterdi.

“HER ŞEYE RAĞMEN DURMADAN HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Hizmetleri engellemek için yapılanları anlatan Savaş, “Cumhur İttifakı meclis üyeleri arıtma tesisi yapmayalım diye ret verdi. Ağustos ayı meclis toplantısında bir kez ret verdiler. Hangi vicdan bunu kabul eder. Sadece ovada 5 tane arıtma tesisi yaptık. Türkiye’deki ekonomik tablo nasılsa bizde de aynı. Ama her şeye rağmen durmadan hizmet etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Savaş, mahalle sakinlerinden gelen sorulara da yanıt verdi. İlaçlama konusunda Türkiye’nin en kaliteli sinek ilacının kullandıklarını söyleyen Savaş, “Cumhurbaşkanlığı araçlar konusunda tasarruf tedbirleri yayınladı. Biz de bu tedbirlere uygun hareket ediyoruz. Araç sayılarımız yarıya düştü. Bunun için sinek ile mücadelede iki günde bir girdiğimiz mahallelere haftada bir girmek zorunda kaldık” açıklamalarında bulundu.