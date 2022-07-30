Başkan Savaş: Hataylı çiftçinin feryadını duysunlar

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında açılışı yapılmasına rağmen Hataylıların hiçbir şekilde faydalanamadığı Reyhanlı Barajı’nda incelemelerde bulundu.

HATAY (İGFA) - Başkan Savaş’a incelemede CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ve İsmet Tokdemir ile CHP Reyhanlı İlçe Başkanı Nihat Dağ eşlik etti.

Başkan Savaş ve milletvekilleri açılışı yapılmış olmasına rağmen tamamlanmayan baraj için iktidar temsilcilerine seslendi.

İktidar temsilcilerine seslenerek barajın bir an önce bitirilmesi ve Hataylı çiftçilerin kullanımına sunulması gerektiğini söyleyen Başkan Savaş, “Milletvekillerimiz ve ilçe başkanımız ile Reyhanlı Barajı’nı incelemeye ve son durumunu görmeye geldik. Baktığımız zaman Reyhanlı Barajı’nın içerisinde bir miktar su var. Ama geri kalan kısmında insanlarımız mısır ekmişler onun hasadını bekliyorlar. Koyun veya keçilerimizin otladığı bir mekân olmuş. Gövdenin bitişiğindeki tarlalarımız bile Reyhanlı Barajı’ndan faydalanamıyor. Çünkü gövde dışında hiçbir şey bitmemiş. İnsanlarımız ve tarım sektöründeki çiftçilerimiz bu konuda iki yıl öncesinde bitmesine rağmen bu barajdan faydalanamıyor. Hatay Belediye Başkanı olarak Hatay’daki iktidar partisinin milletvekillerine ve il başkanına seslenmek istiyorum. Vergi verirken çok cömert olan Hatay halkına ve özellikle çiftçisine bu konuda bir an önce destek vermelerini, barajın fonksiyonel hale getirilmesini ve barajdan su bekleyen çiftçimize destek vermelerini bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.

Savaş konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Lütfen Hataylı çiftçinin bu feryadını duysunlar. 21 yıllık iktidarın Hatay’daki temsilcileri bizim çiftçilerimize destek olsunlar. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve milletvekilleri olarak bu barajın fonksiyon görmesini istiyor, içinde koyunların ve mısırın değil tamamen gövdesinin su ile dolmasını bekliyoruz. Geri kalan kısmındaki ulaşım tertibatının, boru sisteminin yapılarak çiftçimize sunulmasını bekliyoruz. Lütfen Hatay halkına bunu çok görmeyin”

Reyhanlılı çiftçilerin barajdan faydalanamadığını ve zor durumda olduğunu ifade eden Güzelmansur, “Temeli atıldığı zaman 5 Mayıs 2018 yılında Reyhanlı Barajı’nın açılışını yapacaklarını söylediler ama 2022 yılındayız. 1 metrekaresini Reyhanlı Barajı’ndan sulayan bir çiftçimiz var mı? Elektrik fiyatları son bir yılda üç kat arttı. Çiftçilerimiz perişan halde. Cazibe ile pamuğunu ve mısırını sulamak istiyor. Ama ne yazık ki Reyhanlı Barajı gövdesi bitmiş olmasına rağmen sadece diğer hatların ve kanalların bitirilmemesinden dolayı çiftçi sulama yapamıyor. Buradan iktidara sesleniyorum. Reyhanlı çiftçisinin lütfen sesine kulak verin. Ve bir an önce bu barajı bitirin” dedi.