Başkan Şahbazlı’dan Başkan Demiröz’e 'hayırlı olsun' ziyareti

Kahramanmaraş Azerbaycan Eğitim, Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi ile özel danışmanlık statüsünde olan Evrensel Barış Federasyonu barış elçisi, gazeteci ve yazar Tural Şahbazlı, MHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı'na atanan Hüseyin Vahit Demiröz’e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Azerbaycan Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı gazeteci yazar Tural Şahbazlı, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz’ü makamında ziyaret etti.

Başkan Demiröz’e hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Şahbazlı, burada yaptığı açıklamasında, MHP'nin tüm Türklerin evi olduğunu belirterek, "Bugün Türkmen Bey'i Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin Kahramanmaraş temsilcisi, yol beyimiz Hüseyin Vahit Demiröz’e hayırlı olsun dileklerimizi ilettik" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demiröz ise, “Şehitlerimizin emaneti, kutlu dergâh Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında bulunmak, tanımı ne olursa olsun görev almak, bizler için onurdur gururdur. Bugün teslim aldığımız bayrağı, yere düşürmeden, kirletmenden ve lekeletmeden daha da üst noktalara çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

MHP'Nin şahsi ikbal kaygısıyla değil, millî istikbal ve istiklal bilinciyle bir araya gelen milyonların partisi olduğunun altını çizen Başkan Demiröz, "Bu nedenle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şahsını davamızın önüne çıkaranlarla değil, davasını önde tutanlarla birlikte sonuna kadar yürüyeceğiz. Kahramanmaraş’ta yeni dönemde Cumhur İttifakı ruhu güçlenerek yoluna devam edecek. Bizler de Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin liderliğinde Türkiye hedefi için yepyeni umutlar ve yepyeni hayallerle ülkemizi çok daha üst seviyelere çıkaracak olan mücadelemizi artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.

Ziyarette günün anısına Başkan Şahbazlı, Başkan Demiröz’e hediye takdim etti.