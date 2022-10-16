Başkan Osman Zolan’dan taziye mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen olayda hayatını kaybeden işçiler için taziye mesajı yayımladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Amasra'da meydana gelen maden faciasıyla ilgili olarak taziye ve geçmiş olsun mesajı yayınladı. Türkiye’yi yasa boğan faciadan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Zolan, mesajında yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek şunları kaydetti: "Tüm Türkiye büyük bir acıyı yaşıyor. Elbette böyle bir kazanın hiç olmamasını çok isterdik. İnsan hayatından daha değerli hiçbir şey yok. Allah‘ım vefat eden işçilerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Geride bıraktıkları yakınlarına sabır diliyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak acılı ailelerimizin yanında olmak adına üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Yaşanan bu elem olaydan dolayı herkese sabır diliyorum. Şehitlerimizin aileleri artık bizim ailelerimizdir. Çocukları bizim çocuklarımızdır. Yaralı işçilerimizin de bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için dua ediyoruz. Çok üzgünüz, biriz, birlikteyiz. Allah milletimize sabırlar versin ve bir daha böyle acılar yaşatmasın. Aziz Milletimizin başı sağ olsun.”