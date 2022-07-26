Başkan Oktay’dan Marmaris basınına sürpriz hediye

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay; Marmaris Belediye Başkan yardımcıları İhsan Öztürk, Ali Zağlı, Hakan Köksal ve Burak Demirtaş’la birlikte, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle, Marmaris basınına bir kahvaltı verdi.

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MUĞLA (İGFA) - Dün (25 Temmuz 2022) Şahin Tepesi Restaurant’ta gerçekleşen ve 20 basın mensubunun katıldığı kahvaltıda söz alan Marmaris Belediye Başkanı Oktay, “Bizimle birlikte sahada büyük bir gayretle çalışan, yaşadığımız zor anlarda sesimizi duyurmamızı sağlayan ve dünyanın incisi Marmaris'i tanıtmamıza katkı sunan gazetecilerimizin gününü kutluyorum.” dedi.

Kahvaltı sonrası basın mensupları uğurlanırken, Belediye çalışanları tarafından her bir basın mensubuna; üzerinde isimleri yazılı olan zarflar içerisinde, “500TL limitli Koton Mağazası Alışveriş Çeki”, sürpriz hediye olarak verildi.