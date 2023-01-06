Başkan Nar’dan Başkan Demiröz’e son Ülkücü Şehit Çakıroğlu tablosu hediyesi

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar ve yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Tural ŞAHBAZLI / Kahramanmaraş (İGFA) - MHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı binasında samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar ve yönetimi, Başkan Demiröz’e 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.

Hüseyin Vahit Demiröz’ün il başkanlığına atanmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar: “Ülkü ocakları merkez ve ilçe yöneticilerimizle birlikte, Bilge Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey’in talimatlarıyla Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanlığına atanan Sayın Hüseyin Vahit Demiröz Başkanımıza hayırlı olsun ziyaretine geldik. Kendisi yıllardır tanıdığımız, sevdiğimiz, güvendiğimiz insanlardan bir tanesidir. Hüseyin Vahit Başkanımızın bu göreve gelmesine sevindik. Ülkü Ocakları olarak da dün olduğu gibi bugünde Allah’ın izniyle yarınlarda da Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi’nin izinde, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım’ın emrinde davamız, teşkilatımız, Milliyetçi Ülkücü Hareket için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız” dedi.

Türkiye’nin ve türklüğün mihenk taşı olan Milliyetçi Ülkücü Hareket’e topyekûn saldırı içerisinde olan güçlerin olduğunu hatırlatan Başkan Nar konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Biz ülkücüler, bu durumunun farkındayız, bunu biliyoruz. Her türlü saldırıya karşılık verebilecek reflekse sahibiz, milli reflekse sahip bir teşkilatız, dünyanın en büyük gençlik hareketiyiz. Gençlerimizi bilimle fenle yetiştirmeye çalışırken İslam Ahlakı ve Türklük şuuru ile de yetiştiriyoruz. Bu amaç doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi’ne, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendiye, Ülkü Ocaklarımıza, Ülkü Ocaklarımızın Genel Başkanı Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendiye kayıtsız şartsız emirlerinde olduğumuzu bir kez daha dile getiriyoruz. Kahrolsun şer odakları var olsun Ülkü Ocakları” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demiröz, Başkan Nar ve ekibine teşekkür ederek şunları söyledi: “Genel Başkanımız, Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin takdirleriyle bu görev bana emanet edildi. Allaha şükürler olsun bütün teşkilatlarımız yanımızda. Biz burada Genel Başkanımızı temsil ediyoruz, liderimizi temsil ediyoruz. Önümüzde bir seçim var, bu seçimin gereği olarak da teşkilatlarımız çok çalışacak. Dursun Başkanımızın da dediği, her zamanki gibi bu günlerde de teşkilatımıza karşı bir sürü oyunlar oynanıyor. Bazen susacağız konuşmayacağız. Genel Merkezimizi Liderimizi takip edeceğiz.”

Ziyaret Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar’ın Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz’e son Ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun portresini hediye etmesiyle son buldu.