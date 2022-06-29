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Başkan Kılınç İKA 2022’ye katıldı
Yerel 29.06.2022, 15:20
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, İKA 2022 yılı Haziran ayı toplantısına video konferans yoluyla katıldı.
ADIYAMAN (İGFA) - İpekyolu Kalkınma Ajansı 2022 yılı Haziran ayı toplantısı video konferans yoluyla gerçekleştirildi.
Adıyaman, Gaziantep ve Kilis illerinden yetkililerin katıldığı toplantı sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Toplantıda 2022 yılı faaliyetlerinin ve çalışma programlarının değerlendirildiğini belirterek, toplantının ve alınan kararların Adıyaman'a hayırlar getirmesini diledi.
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