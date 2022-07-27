Başkan Kılınç: "Adıyaman'ın dört bir yanını şantiyeye çevirdik"

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "Göreve geldiği günden bu yana ne sözler verdiysek hepsini tek tek yerine getirerek şehrin dört bir yanını şantiyeye çevirdik. Uzun yıllardır el değmeyen mahallelerimize girdik, çivi dahi çakılmayan sokaklarımızda çalışma başlattık" dedi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, göreve geldiği günden bu yana çalışmalarını özetledi.

"Bizim derdimiz de sevdamız da Adıyaman" diyerek başladıkları işte, ne kadar hizmet varsa fazlasıyla yapmaya çalıştıklarının altını çizen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "Biz göreve gelmeden önce vatandaşlarımıza söz verdik. Daha modern ve daha refah bir şehir inşa edeceğiz diye, hamdolsun bu sözümüzde duruyoruz ve durmaya devam edeceğiz" dedi.

HALKIMIZIN NEFES ALABİLECEĞİ ALANLAR OLUŞTURUYORUZ

"Adıyaman için en büyük projelerimizden bir tanesi de şehrimizin bir meydanının olmasıydı" diyen Başkan Kılınç, "Bunun için hızlı bir çalışma başlattık. Adıyaman Valiliği'nin eski binasının yerini meydan yapmaya karar verdik ve çalışmalarımıza başladık. Arsa alanı 12 bin 154 metrekare, proje alanı 24 bin 280 metrekare olan projede, 740 araçlık iki katlı yer altı kapalı otopark, bin 240 kişilik cami, 250 metrekarelik alan kitap kafe kütüphane, kuru havuzlar ve yeşil alanın olacak, ilimizin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi olan otoparkın da içinde olacağı proje kapsamında 13 dönümün yaklaşık 11 buçuk dönümü sadece meydan olarak halkımızın hizmetine sunulacak. Halkımızın nefes alacağı bir alan olarak tasarlanan meydanda hem dini, hem de milli bayramlarımız en güzel şekilde kutlanabilecek, çeşitli etkinlikler ve mitingler düzenlenebilecek. Kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediğimiz projemiz şimdiden halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

"BİR HAYALİMİZİ DAHA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, seçim projelerinin başında yer alan ‘Millet Bahçesi’ni Milletvekilleri ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın destekleriyle adım adım gerçekleştirme uğraşında olduklarını kaydederek şu bilgileri verdi:

"Bu süreçte; Millet Kıraathanesi’nin temel kazısı yapıldı. 300 metreküplük su deposu ile tohum merkezinin kazıları tamamlanıp grobetonları döküldü. Yağmursuyu alt yapı imalatları devam ediyor. İhalenin Birinci kısmı olarak adlandırılan yeşil alanların bir bölümü ile 51 araç artı 6 engelli araç otoparkının arazi tesviyesi yapıldı. Ayrıca yollar ve mimari yapıların kazı/dolgu işleri devam ediyor. Yine ihalede; gölet, 4 adet çok amaçlı spor sahası, 2 adet futbol sahası, 2 adet tenis kortu, 301 araç artı 34 engelli araç otoparkı, koşu, bisiklet, gezinti ve taşıyıcı promenad yolları, izleme terasları, güneşlenme terasları, manzara terasları, etkinlik çayırı, çim amfi, kule ve heyecan parkı, ses ve duyu parkı, tırmanma parkuru, su parkı, salıncak koruluğu, fiziksel aktivite parkı, fitness alanı, mesire alanları, enstalasyon alanı, tümülüs sembolizasyonu, çim tepeleri, lalezar, ses bahçesi, aromatik bahçe/üzüm bağı, renk bahçesi, rüzgar bahçesi, meyve bahçesi, koku bahçesinar bahçesi, tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi, hamak, oturma ve salıncak alanları, koruluk, piknik masaları ve gazebo gibi bir çok rekreasyon alanları mevcut. 452 dönüm arazi üzerine inşa edilen bu önemli projemizi yaklaşık 68 milyon TL’lik bir bedelle ihale edildi. DSİ ile birlikte belediyemiz de şimdiye kadar buraya 10 milyon TL’lik bir altyapı yatırımı yaptı. Bu şekliyle yaklaşık 80-90 milyon TL’ye mal olacak bu yatırımın, Adıyaman’a kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz"

"ŞEHRİMİZİN ALTYAPISINI YENİLİYORUZ"

Adıyaman'ın en büyük sorunlarından birinin alt yapı olduğuna vurgu yapan Başkan Kılınç, "Göreve geldiğimizde Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekiplerimiz in çalışmaları sonrası yıllar evvelinden yapılan ana arter altyapımızı ve mahallelerimizin altyapılarını nerdeyse tamamladık" dedi.



Kılınç, şehrimizin temel sorunları üzerinde yoğun çalışmalar ortaya koyarak, asfalt sezonunun başlaması ile çalışmalarımıza hız verdiklerini anlattı.

Öte yandan ulaşımda sorunsuz bir Adıyaman hedeflediklerini belirten Başkan Kılınç, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağında başlayan battı-çıktı projesinden dolayı yoğunlaşan trafiği azaltmak ve alternatif bir yol daha oluşturmak amacıyla devam eden Şevenk Yolundaki çalışmaları yerinde inceledi.

Adıyaman'ın en önemli sorunlarından bir tanesi olan ulaşım problemini minimuma indirmek için yoğun gayret sarf eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ilki geçtiğimiz yıllarda tamamlanan Farklı Seviyeli Köprülü Kavşak projesinin ikincisinin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağında başladığını müjdeledi.

Adıyaman için oldukça önemli sayılan projenin inşaat sürecinde ulaşımın aksamaması için Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen alternatif yol çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kılınç, hedeflerinin kısa süre içerisinde Adıyaman'da ulaşım sorununu ortadan kaldırmak olduğunu dile getirdi.

Bu arada her geçen gün büyüyen İlimizde çalışmalarımızı daha hızlı ve kaliteli yapmak amacıyla araç filomuzu yeni araçlarla güçlendirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Kılınç, "Özellikle kış mevsiminde ciddi ihtiyaç giderecek olan 7 yeni aracı da filomuza dahil ettik, Vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek adına üçü kar küreme, ikisi tuzlama ve ikisi de kamyon olmak üzere yedi yeni aracı filomuza kazandırdık. Bu araçlar demonte paröalar sayesinde sadece kış şartlarında değil, diğer mevsimlerde de ihtiyaca göre kullanılabilinecek. Yine İtfaiye müdürlüğümüzün araç filosuna yeni dahil edilen arazi tipi itfaiye aracı, 4x4 ilk müdahale aracı ve deprem arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak olan sismik görüntüleme ve dinleme cihazlarımızda bünyemize kazandırarak hemşerilerimizin hizmetine sunduk" diye konuştu.

Adıyaman Belediyesi'nin pandemi sürecinden dolayı ulaşmak istediği ihtiyaç sahipleri için uygulamaya koyduğu ‘Askıda Ekmek’ uygulamasını yaygınlaştırdıklarını anlatan Başkan Kılınç, Toplumsal Gelişim Merkezimizin sistemine kayıtlı bulunan 4 bin 569 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın ihtiyaçlarını para kullanmadan istedikleri marketlerde rahatlıkla karşılayabilmesi için hayata geçirdikleri 'Sosyal destek kartı' projesi çerçevesinde desteklerimiz devam ettiğini söyledi.