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Başkan Karalar müteahhitlerle buluştu

Yerel 30.12.2022, 08:00
Başkan Karalar müteahhitlerle buluştu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği’nce (AYAMDER) düzenlenen toplantıda müteahhitlerle bir araya geldi.ADANA (İGFA) - Toplantıya Bayındırlık ve Çevre Şehircilik İl Müdür Yardımcısı M. İskender Özdemir, AYAMDER Başkanı Nadir Vurankaya, Adana Müteahhitler Birliği Başkanı Haydar Çakıroğlu, Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Mimarlar Odası Başkanı Sedat Gül, adı geçen derneklerin yönetici ve üyeleri ile Büyükşehir bürokratları katıldı.

ZOR GÜNLER YAŞIYORUZ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Nadir Vurankaya, korona salgınıyla birlikte uzun zamandır bir araya gelinemediğini hatırlatarak, dünyada yaşanan enerji krizi, inşaat malzemeleri fiyat artışları, arsa maliyetlerinin artması, kredi faizi oranlarının yükselmesi nedenleriyle sektörlerinin zor günler geçirdiğini anlattı. Vurankaya sorunların en kısa sürede teker teker çözüleceğini umduğunu kaydetti.

Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin mali durumunu, tablonun tersine çevrilmesini, yapılan hizmetleri anlattı ve sunum gerçekleştirdi.

HAKSIZ REKABET ÖNLENMELİ

İmar konusunda yöneticilerin, kar hırsının sınırlarını belirleyecek, toplumun çıkarlarını gözetecek önlemler alması gerektiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, “Elbette iş yapan insan para kazanacak. Aksi halde ayakta duramaz. Yöneticiler iş yapanların arasında adaleti de sağlamakla yükümlüdür. Özel muamele haksız rekabet yaratır.

Bu konuda Büyükşehir Belediyesi kadar ilçe belediyelerinin ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün de hassas olması gerekir. Fazladan inşaat yapan, haksız kazanç sağlayan ve memleketimizin imar yapısını bozanlara karşı birlikte mücadele etmeliyiz. İmar sorunları kentin planlanmasına ve hizmetlere de olumsuz yansıyor” dedi.

ÇOK SAYIDA KONUDA ANA PLANLAR VE EYLEM PLANLARI YAPILIYOR

Ulaşım Ana Planı’yla ilgili çok değerli iki bilim insanının kontrolünde önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini ve ocak ayında bitirileceğini açıklayan Başkan Zeydan Karalar, imar sorunlarına titizlikle eğildiklerini belirtti. Turizm Eylem Planı yapıldığını hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, benzer çalışma ve planların titizlikle yapılarak Adana’nın daha modern bir şehir haline getirilmesi konusunda yoğun çaba gösterildiğini bildirdi.

OLUMSUZ TABLOYU TERSİNE ÇEVİRDİK

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başladıklarında mali tablonun çok kötü olduğunu ve gelinen noktada olumsuz durumun tersine çevrildiğini, büyük hizmetleri borçlanmadan yapabilir hale geldiklerin kaydetti.

Adana’nın vergi gelirlerini artırmak için iş dünyasıyla görüşmeler yaptığını ve bunda başarı kaydettiğini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin her geçen gün daha fazla hizmet edebilir hale geldiğini söyledi.

Adana’nın dört bir yanında gerçekleştirilen önemli hizmetlerle ilgili bilgi aktaran Başkan Zeydan Karalar, toplantının son bölümünde soruları yanıtladı.

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