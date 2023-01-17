Başkan Karalar köylülerin sorunlarını dinliyor

Başkan Zeydan Karalar, Karataş ilçesinin köylerini karış karış gezdi, sorun dinledi, halkla dertleşti, yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karataş ilçesinde çok sayıda köyü ziyaret edip sorunları birinci ağızdan dinledi, muhtarlarla, vatandaşlarla, üreticilerle, esnafla bir araya geldi, sohbet edip dertleşti. Başkan Zeydan Karalar’a CHP Adana Milletvekilleri, siyasiler ve bürotratlar eşlik etti. Damlapınar, Ataköy (Nurkulak), Tuzkuyusu, Hasırağacı, Tuzla, Tabaklar, Karagöçer, İnnepli Hüyüğü, Kapı, Çavuşlu (İnnepli), Meletmez, Dolaplı, Hacıhasan, Kiremitli, İsahacılı, Kırhasan, Terliksiz köylerinde halkla buluşan Başkan Zeydan Karalar, ihtiyaçları ve problemleri dinledi, yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

İYİ YÖNETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Adana’nın bütün köy ve mahallelerinde olan biteni, yapılanları, eksikleri bildiğini söyleyen Başkan Zeydan Karalar, hayatın doğal akışında yeni oluşan ihtiyaçların da farkında olduğunu belirtti. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde ekonomik bir mucizeye imza attıklarını, devasa hizmetleri borçlanmadan yapabilir hale geldiklerini anlatan Başkan Zeydan Karalar, Adana’yı iyi yönetmeye devam edeceklerini ve sorunları daha da azaltacaklarını bildirdi.

SORUNLARI ÇÖZMEK BİZE NASİP OLDU

Halkla her fırsatta bir araya geldiğini, vatadaşa seçimden seçime giden bir belediye başkanı olmadığını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, Adana’nın dört bir yanında 40-50 yıllık sorunları çözmenin, hemşehrilerine hizmet ediyor olmanın mutluluğunu yaşadığını vurguladı.