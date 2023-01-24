Başkan Karalar, köy köy geziyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’yı köy köy, mahalle mahalle gezerek, halkın sorunlarını birinci ağızdan dinleyip, çözüm üretme kararlılığını sürdürüyor.ADANA (İGFA) - Başkan Zeydan Karalar’a Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP Adana Milletvekilleri, siyasiler, bürokratlar eşlik etti.

Gittiği köyde halkın yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Başkan Zeydan Karalar, köyleri gezerek, halkı dinleyip, eksikleri yerinde görme, talepleri alma ve çözüm üretme konseptini, kararlı şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Adana’nın dört bir yanındaki köy ve mahallelerde çok önemli hizmetler yaptıklarını anlatan Başkan Zeydan Karalar, “Çok zor şartlarda devraldığımız borç batağındaki belediyede başarılı olmamızı beklemiyorlardı. Biz yönetim anlayışımızın gerektirdiği şekilde çalıştık ve başarılı olduk, kötü tabloyu tersine çevirdik. Daha da iyi hale geleceğiz. Hizmet ederken de bize oy verilip verilmediğine bakmadan, kentin her köşesinde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılama konusunda hassas davranıyoruz” dedi.

Vatandaşın kendilerine verdiği desteğin çok önemli olduğunu belirten Başkan Karalar, böylesine gönül vermiş bir halka hizmet etme sorumluluğunu yerine getirme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.