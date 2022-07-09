Başkan Kara, vatandaşla bayramlaştı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Dereobası mevkiinde bulunan kurbanlık hayvan pazarını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

OSMANİYE (İGFA) - Kurbanlık satan esnaflara hayırlı işler dileyen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, kurbanlık satın almak için gelen vatandaşlarında bayramlarını tebrik etti.

Kurban pazarında esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Kadir Kara; “Esnaflarımızın daha iyi hizmet verebilmeleri ve vatandaşlarımızın kaliteli hizmet alabilmeleri açısından kurban pazarında elimizden gelen bütün imkânları kullanmaya gayret ediyoruz. Bu yıl daha iyi bir yapı içerisinde bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Esnaflarımıza hayırlı kazançlar dilerken kurbanlıklarını almak için gelen değerli Osmaniyeli hemşerilerimize de Allah kabul etsin dileklerimi iletiyorum. Selam saygı ve muhabbetlerimi sunuyor hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.