Son Dakika

Başkan Kanar’dan yeni yıl mesajı

Yerel 30.12.2022, 19:00
Başkan Kanar’dan yeni yıl mesajı

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yeni yıl mesajı yayınladı.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘’Kıymetli Hemşehrilerim; Yeni yılın Mustafakemalpaşa’mıza, ülkemize ve tüm dünyaya, sağlık huzur ve refah getirmesini dilerim.

Acısıyla tatlısıyla 2022’yi geride bırakırken, 2022’yılı Mustafakemalpaşa’nın yılı oldu. Mustafakemalpaşa’da oluşturduğumuz hizmet seferberliği ile hayata geçirdiğimiz binlerce proje sayesinde Mustafakemalpaşa’yı yeniden inşaa ettik. 2022’nin en çok konuşulan konusu tabi ki yollar… 160 milyonluk dev yatırım hamlesi ile 50 yıllık altyapı soruna neşter vurarak ilçeyi adeta dev bir şantiye alanına çevirdik, 7’den 70’ e tüm hemşehrilerimizin sağlıklı sulara kavuşabilmesi için elimizi taşın altına koyduk.  2022 yılı en çok ilçemizin parlak geleceği gençlerin yılı oldu.  Sevilen şarkılarıyla Sefo, Tuğçe Kandemir ve Bilal sonses ile buluşturarak, her konserde farklı heyecanlara tanık olduk. Tabii en güzel müjde ise gençlerimizin heyecanla beklediği Gençlik Merkezinin hızla ilerlemesi oldu. İnşallah 2023 yılının ilk aylarında faaliyete geçireceğiz. Gönlü zengin ilçe halkımın yaptığı sayısız yardımlar sayesinde, aşevimiz aracılığıyla her akşam aynı sofraya oturma fırsatı bulduk. Hayvan barınağımız sayesinde binlerce can dostumuzu yeni ailelerine, sağlıklarına kavuşturduk. Her zaman söylüyorum biz bir aileyiz. 131 mahallesi bulunan Mustafakemalpaşa’mızda huzurla yaşamak, yepyeni bir Mustafakemalpaşa kurmak benim görevim. Sosyal yaşama değer katacak millet bahçesi projemizde sona yaklaşıldı, havaların ısınmasıyla beraber, ilçe halkımızın keyifle vakit geçireceği bir alanı ilçemize kazandırıyoruz. Kadir Gecesi Adnan Menderes Meydanı’nda kıldığımız namazı inşallah, Millet Bahçemizin içinde ki Cami’de kılmayı Mevla’m nasip etsin.

Çalışma arkadaşlarımız ile beraber 5 gün değil 7 gün 24 saat sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Yeni yıl demek yeni başlangıçlar, yeni umutlar demek, dünyamız için Mustafakemalpaşa’mız için hayır, bereket ve bolluk getirmesini diliyorum. Seneye görüşürüz demek isterdim ama dediğimiz gibi biz çalışmaya devam ediyoruz. İyi senelerimiz olsun. ‘’ dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 15 33
2. Fenerbahçe 15 32
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 15 27
5. Beşiktaş 15 26
6. Trabzonspor 15 26
7. Konyaspor 15 25
8. Kayserispor 15 23
9. Alanyaspor 16 21
10. Giresunspor 15 19
11. Gaziantep FK 15 17
12. Karagümrük 15 16
13. Ankaragücü 15 16
14. Antalyaspor 14 16
15. Kasımpaşa 15 15
16. Hatayspor 15 15
17. Sivasspor 16 14
18. İstanbulspor 15 11
19. Ümraniye 15 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 15 40
2. M.City 15 35
3. Newcastle 16 33
4. Tottenham 16 30
5. M. United 15 29
6. Liverpool 15 25
7. Brighton 15 24
8. Chelsea 15 24
9. Fulham 16 22
10. Brentford 16 20
11. Crystal Palace 15 19
12. Aston Villa 16 18
13. Leicester City 16 17
14. Bournemouth 16 16
15. Leeds United 15 15
16. West Ham United 16 14
17. Everton 16 14
18. Wolves 16 13
19. Nottingham Forest 16 13
20. Southampton 16 12
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Atletico Madrid 15 27
4. Real Sociedad 14 26
5. Athletic Bilbao 15 25
6. Real Betis 15 25
7. Rayo Vallecano 15 23
8. Osasuna 14 23
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 15 20
12. Girona 15 17
13. Real Valladolid 14 17
14. Almeria 14 16
15. Getafe 15 15
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 15 4