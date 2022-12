Başkan Kanar’dan yeni yıl mesajı

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yeni yıl mesajı yayınladı.BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘’Kıymetli Hemşehrilerim; Yeni yılın Mustafakemalpaşa’mıza, ülkemize ve tüm dünyaya, sağlık huzur ve refah getirmesini dilerim.

Acısıyla tatlısıyla 2022’yi geride bırakırken, 2022’yılı Mustafakemalpaşa’nın yılı oldu. Mustafakemalpaşa’da oluşturduğumuz hizmet seferberliği ile hayata geçirdiğimiz binlerce proje sayesinde Mustafakemalpaşa’yı yeniden inşaa ettik. 2022’nin en çok konuşulan konusu tabi ki yollar… 160 milyonluk dev yatırım hamlesi ile 50 yıllık altyapı soruna neşter vurarak ilçeyi adeta dev bir şantiye alanına çevirdik, 7’den 70’ e tüm hemşehrilerimizin sağlıklı sulara kavuşabilmesi için elimizi taşın altına koyduk. 2022 yılı en çok ilçemizin parlak geleceği gençlerin yılı oldu. Sevilen şarkılarıyla Sefo, Tuğçe Kandemir ve Bilal sonses ile buluşturarak, her konserde farklı heyecanlara tanık olduk. Tabii en güzel müjde ise gençlerimizin heyecanla beklediği Gençlik Merkezinin hızla ilerlemesi oldu. İnşallah 2023 yılının ilk aylarında faaliyete geçireceğiz. Gönlü zengin ilçe halkımın yaptığı sayısız yardımlar sayesinde, aşevimiz aracılığıyla her akşam aynı sofraya oturma fırsatı bulduk. Hayvan barınağımız sayesinde binlerce can dostumuzu yeni ailelerine, sağlıklarına kavuşturduk. Her zaman söylüyorum biz bir aileyiz. 131 mahallesi bulunan Mustafakemalpaşa’mızda huzurla yaşamak, yepyeni bir Mustafakemalpaşa kurmak benim görevim. Sosyal yaşama değer katacak millet bahçesi projemizde sona yaklaşıldı, havaların ısınmasıyla beraber, ilçe halkımızın keyifle vakit geçireceği bir alanı ilçemize kazandırıyoruz. Kadir Gecesi Adnan Menderes Meydanı’nda kıldığımız namazı inşallah, Millet Bahçemizin içinde ki Cami’de kılmayı Mevla’m nasip etsin.

Çalışma arkadaşlarımız ile beraber 5 gün değil 7 gün 24 saat sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Yeni yıl demek yeni başlangıçlar, yeni umutlar demek, dünyamız için Mustafakemalpaşa’mız için hayır, bereket ve bolluk getirmesini diliyorum. Seneye görüşürüz demek isterdim ama dediğimiz gibi biz çalışmaya devam ediyoruz. İyi senelerimiz olsun. ‘’ dedi.