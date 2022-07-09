Başkan Işık kurban pazarını ziyaret etti

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, kurbanlık satışı yapılan Kapalı Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek, alıcı ve satıcılarla sohbet etti.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurbanlık alışverişlerini yapabilmeleri için ekiplerimiz hayvan pazarında çalışmalarını tamamladı. Bayrama gönül rahatlığı ile girmek için tedbirlerimizi aldık. Kütahya Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için her alanda en iyi hizmeti yerine getirmeye çalışıyoruz. Besici ve alıcılarımıza hayırlı bayramlar diliyorum.” dedi.

Vatandaşlarımıza sıcak havalardan daha az etkilenmeleri için Kütahya Belediyesi şapkaları hediye edildi.

Bayram boyunca Kurban Pazarında denetimler devam edecektir.