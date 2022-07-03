Başkan Hürriyet’ten Çınar Evler müjdesi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kiptaş İzmit Çınar Evler projesinde 6 Temmuz’da düzenlenecek törende hak sahiplerinin dairelerinin noter huzurundaki kura çekilişi ile belirleneceğini ve teslim takviminin duyurulacağını açıkladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kiptaş’ın depreme dayanıklı, doğa dostu ve yenilikçi yapısıyla hayata geçirdiği Kiptaş İzmit Çınar Evler sosyal konut projesi tamamlanma sürecine girdi. 6 Temmuz’da gerçekleştirilecek tören ile birlikte daire belirleme kura çekimi yapılacak. Kiptaş İzmit Çınar Evler projesindeki çalışmaları yerinde inceleyen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşlara verilen sözlerin tutulduğunu ve merkezinde insan olan, tasarım odaklı bir projenin hayata geçirildiğini belirtti.

“PROJENİN SONUNA GELİYORUZ”

6 Temmuz’da yapılacak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılacağı tören ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Hürriyet şu ifadelere yer verdi; “Yakın bir zamanda temelini attığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi ortaklığında İzmit Kiptaş Çınar Evler projemizin artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Burada harıl harıl bir çalışma var çünkü 6 Temmuz’da hak sahiplerinin dairelerini kura çekilişi ile belirleyeceğiz. Ayrıca hak sahiplerimizin heyecanla beklediği teslim takvimi de KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt tarafından törende duyurulacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ve hak sahibi ailelerimizin katılımı ile güzel bir tören düzenleyeceğiz, bir kura çekimi gerçekleştireceğiz.

“SOSYAL KONUT ANLAYIŞINI DEĞİŞTİRDİ”

Burası bizim için kıymetli bir proje. Özellikle sosyal konut anlayışını değiştiren, sosyal konut deyince akla gelen bütün tabuları yıkan tasarım gücü yüksek doğa dostu anlayışla ve mimariyle gerçekten güçlü bir yapı alanı. Çünkü sosyal konut deyince insanların aklına gelen kutu kutu binalar ve dairelerden oluşan siteler. Ancak burası bambaşka bir sosyal konut alanı. Çok uygun fiyatlardan satışa sunulan ekonomik geliri düşük vatandaşlarımızın yararlandığı ve yoğun ilgi gören marka değere sahip sosyal konut projesi. Proje, zorlu kış koşullarına rağmen çok hızlı bir şekilde verilen sürede tamamlandı. Verilen sözler tutuluyor. Hangi zamanda teslim edeceğiz dediysek, o tarihlerde teslim edeceğiz. İnşallah 6 Temmuz’da Ekrem İmamoğlu Başkanımızın katılımı ile güzel bir törenle hak sahiplerimizle buluşacağız.”