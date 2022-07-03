Son Dakika

Başkan Hürriyet’ten Çınar Evler müjdesi

Yerel 03.07.2022, 13:00
Başkan Hürriyet’ten Çınar Evler müjdesi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kiptaş İzmit Çınar Evler projesinde 6 Temmuz’da düzenlenecek törende hak sahiplerinin dairelerinin noter huzurundaki kura çekilişi ile belirleneceğini ve teslim takviminin duyurulacağını açıkladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kiptaş’ın depreme dayanıklı, doğa dostu ve yenilikçi yapısıyla hayata geçirdiği Kiptaş İzmit Çınar Evler sosyal konut projesi tamamlanma sürecine girdi. 6 Temmuz’da gerçekleştirilecek tören ile birlikte daire belirleme kura çekimi yapılacak. Kiptaş İzmit Çınar Evler projesindeki çalışmaları yerinde inceleyen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşlara verilen sözlerin tutulduğunu ve merkezinde insan olan, tasarım odaklı bir projenin hayata geçirildiğini belirtti.

“PROJENİN SONUNA GELİYORUZ”

6 Temmuz’da yapılacak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılacağı tören ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Hürriyet şu ifadelere yer verdi; “Yakın bir zamanda temelini attığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi ortaklığında İzmit Kiptaş Çınar Evler projemizin artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Burada harıl harıl bir çalışma var çünkü 6 Temmuz’da hak sahiplerinin dairelerini kura çekilişi ile belirleyeceğiz. Ayrıca hak sahiplerimizin heyecanla beklediği teslim takvimi de KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt tarafından törende duyurulacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ve hak sahibi ailelerimizin katılımı ile güzel bir tören düzenleyeceğiz, bir kura çekimi gerçekleştireceğiz.

“SOSYAL KONUT ANLAYIŞINI DEĞİŞTİRDİ”

Burası bizim için kıymetli bir proje. Özellikle sosyal konut anlayışını değiştiren, sosyal konut deyince akla gelen bütün tabuları yıkan tasarım gücü yüksek doğa dostu anlayışla ve mimariyle gerçekten güçlü bir yapı alanı. Çünkü sosyal konut deyince insanların aklına gelen kutu kutu binalar ve dairelerden oluşan siteler. Ancak burası bambaşka bir sosyal konut alanı. Çok uygun fiyatlardan satışa sunulan ekonomik geliri düşük vatandaşlarımızın yararlandığı ve yoğun ilgi gören marka değere sahip sosyal konut projesi. Proje, zorlu kış koşullarına rağmen çok hızlı bir şekilde verilen sürede tamamlandı. Verilen sözler tutuluyor. Hangi zamanda teslim edeceğiz dediysek, o tarihlerde teslim edeceğiz. İnşallah 6 Temmuz’da Ekrem İmamoğlu Başkanımızın katılımı ile güzel bir törenle hak sahiplerimizle buluşacağız.”

Yorumlar (0)
29
açık
Namaz Vakti 03 Temmuz 2022
İmsak 03:31
Güneş 05:30
Öğle 13:13
İkindi 17:13
Akşam 20:47
Yatsı 22:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31