Başkan Hürriyet, pazarcı esnafıyla bayramlaştı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Doğu Kışla Pazar Alanında bir araya geldiği pazarcı esnafının Kurban Bayramı’nı kutladı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Av.Fatma Kaplan Hürriyet, Doğu Kışla Pazar alanında Kocaeli Seyyar Esnaf vePazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma programında pazarcı esnafıyla bir araya geldi. Başkan Hürriyet’e, Başın Danışmanı Cem Şakoğlu, Koordinatörler Ozan Aksu ve Hakan Yalçın, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Turgay Oruç, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ve Zabıta Müdürü Ümit Fındık eşlik etti.

HÜRRİYET’TEN DESTEK MESAJI

Başkan Hürriyet,"Sayın başkanımızın nezdinde tüm pazarcı arkadaşlarımın Kurban Bayramınıkutluyorum. Hepinize nice bayramlar. Vatandaşımıza daha iyi hizmet verebilmeniz adına taleplerinizi çözüme kavuşturmak için siyaset üstü bir anlayınca destek vermeye hazırız" dedi.