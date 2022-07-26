Başkan Hürriyet, Galerius’u inceledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Balkan gezisi sırasında Selanik’in en önemli anıtlarından ve 4. Yüzyıl mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan Galerius Zafer Takı ve saray kompleksini inceledi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentte faaliyet gösteren 14 Balkan derneği ile Ata topraklarını gezerken tarihe de yolculuk yapıyor.

Bu kapsamda Başkan Hürriyet ve beraberindeki kafile Selanik’te bulunan ve Kamara olarak da bilinen Galerius Zafer Takı ve saray kompleksini ziyaret etti.

İzmit’te yer alan Çukurbağ Mahallesi, Nikomedia şehrinin merkezidir. Antik Roma Kompleksi kalıntılarının çağdaş özellikleri M.S. 3. yüzyılın sonunda İmparator Diokletianus’un yaptığı büyük değişim sonrası ortaya çıkan Tetrarşi yönetiminde Balkan yarımadasında Selanik’te yani Thessaloniki’de görülmektedir. İmparator Diokletianus’un 3 yöneticisinden biri olan Galerius 299 yılında Perslere karşı kazandığı son zaferinden sonra yerleşmek için Selanik’i seçmiştir. Galerius’un ana sarayı, Navarinοu meydanı ve Dimitrious Gounaris sokağı arasında bulunuyor.