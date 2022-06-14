Başkan Hürriyet'e uluslararası sanata katkı ödülü

Göreve geldiği günden bu yana İzmit’i yeniden kültür ve sanat kenti yapmak için projeler üreten İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 9. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri Töreninde Sanata Katkı Özel Ödülü’ne layık görüldüKOCAELİ (İGFA) - Kültür sanat camiasının prestijli organizasyonu 9. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri Töreni İstanbul’da Cadde Bostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kentte kültür ve sanata giden damarları açmak için yola çıkan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e, Tiyatro ve Sanata Katkı Özel Ödülü takdim edildi. Başkan Hürriyet sanatın ve sanatçının destekçisi olduklarını vurgulayarak tiyatro çalışmalarına emek veren herkese teşekkür etti.

Başkan Hürriyet, ilçe belediyesi olmalarına rağmen Kocaeli ölçeğinde sanata giden damarları açmak üzere geldiğimizden bu yana sanatın her alanına yaydıklarını belirtti.

Kısa bir süre önce kurulmasına rağmen başarılı çalışmalara imza atan İzmit Belediye Tiyatrosu da ‘Vasati Dört Kişi’ oyunuyla ‘En iyi yeni oyun’ ödülünü kazanmayı başardı.