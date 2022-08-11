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Başkan Hürriyet, Derince’deki canların sofrasında

Yerel 11.08.2022, 11:11
Başkan Hürriyet, Derince’deki canların sofrasında

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Derince Cemevi’nde canlarla birlikte iftar yaptıKOCAELİ (İGFA) -  Muharrem Orucu tutan canların iftar sofrasına konuk olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Derince Cemevi’nde Yas-ı Matem Orucu tutan canları da yalnız bırakmadı.

Cemevi Başkanı İrfan Yoloğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında Başkan Hürriyet’in yanı sıra İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam, CHP Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Mehmet Demirtaş yer aldı.

Yapılan duaların ardından oruçlar açılarak lokmalar paylaşıldı. Başkan Hürriyet, Yas-ı Matem Orucu tutan tüm canların oruçlarının ve dualarının kabul olmasını, Muharrem Ayı’nın tüm insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diledi.

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