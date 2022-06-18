Başkan Hürriyet: Babaların yüreği çocukları güvenle büyütür

Babalar Günü nedeniyle mesaj yayınlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Babaların varlığı ve yüreği çocukların güvenle büyümesini sağlar” dedi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, bu yıl 19 Haziran Pazar gününe denk gelen Babalar Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Babaların çocukları için en büyük özgüven kaynağı ve güvenli liman olduğunu belirten Hürriyet şu sözleri kaydetti: “Yaşamları boyunca varlıklarıyla çocuklarına güç veren, yüreğindeki şefkat ve sevgisini hiçbir karşılık beklemeden sonuna kadar sunan babalarımız evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmaz.

BABA HEP ÇABALAR

Geleceğe en iyi şekilde hazırlanmamız, kendi ayaklarımız üzerinde durabilmemiz, sosyal hayata atılmamız ve kimseye ihtiyaç duymadan yaşamamız konusunda tüm desteği veren babalarımız, gönlümüzde, kalbimizde ve hayatımızda çok özel bir paya sahiptir. Ailenin mutluluğunu ve refahını omuzlarına yüklenen, hayatlarımızı kolaylaştırmak için durmaksızın çabalayan babalarımız mutluluğumuzla mutlu olur, derdimizle kederlenir.

HAKLARI ÖDENMEZ

Bu nedenle babalarımızın emeklerini ve üzerimizdeki hakkını hiçbir değerle ölçemeyiz ve asla ödeyemeyiz. Gecesini gündüzüne katarak bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını aziz vatanımız uğruna feda eden başta şehit babaları olmak üzere, yaşamımızın her anında elimizden tutan ve hep yanımızda duran tüm babalarımızın ve baba adaylarının Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”