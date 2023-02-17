Başkan Hürriyet, afet koordinasyon çalışmaları için Kahramanmaraş’ta

Adıyaman’da çadır kent kurulması adına çalışmalar yürüten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş koordinesindeki çalışmalar için bugün Kahramanmaraş’a gitti.KOCAELİ (İGFA) - Depremin olduğu ilk gün harekete geçen ve bölgedeki ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar yürüten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Adıyaman’da bir çadır kent oluşturulması adına çalışmalarına devam ediyor. Ekibiyle koordineli olarak deprem bölgesinde çalışmalar yürüten Başkan Hürriyet, bugün depremin merkezi Kahramanmaraş’a geçti.

Başkan Hürriyet, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarıyla birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın koordinesindeki afet koordinasyon çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş’ta çalışmalara devam ediyor.