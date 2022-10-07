Flaş HaberYağışlı ve serin hava geliyor
Son Dakika
Başkan Hürriyet, Adıyamanlıların konuğu oldu
Yerel 07.10.2022, 11:58
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Adıyamanlılar Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği Adıyaman Harfane Gecesi’ne katıldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilimizde faaliyetlerini sürdüren sivil toplum kuruluşlarının yanında olmaya devam ediyor. Hürriyet son olarak, Kocaeli Adıyamanlılar Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin ilk kez düzenlediği Adıyaman Harfane Gecesi’ne katıldı.
Derince Yenikent Kapalı Pazar alanının üstünde bulunan Masalhan Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen gecede konuşan Başkan Hürriyet, Kocaeli Adıyamanlılar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Sinan Yılmaz başta olmak üzere ilimizde yaşayan tüm Adıyamanlılara hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
22
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 07 Ekim 2022
|İmsak
|05:35
|Güneş
|07:00
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:09
|Akşam
|18:45
|Yatsı
|20:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|7
|17
|2. Adana Demirspor
|8
|17
|3. Konyaspor
|8
|17
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Kasımpaşa
|8
|12
|10. Gaziantep FK
|8
|11
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. İstanbulspor
|7
|8
|14. Karagümrük
|7
|6
|15. Antalyaspor
|7
|6
|16. Ankaragücü
|7
|4
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|7
|14
|2. Eyüpspor
|7
|14
|3. Sakaryaspor
|7
|12
|4. Pendikspor
|7
|12
|5. Bodrumspor
|7
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Boluspor
|6
|11
|8. Bandırmaspor
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Leicester City
|8
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
|7
|15
|5. Atletico Madrid
|7
|13
|6. Osasuna
|7
|13
|7. Real Sociedad
|7
|13
|8. Villarreal
|7
|12
|9. Valencia
|7
|10
|10. Rayo Vallecano
|7
|10
|11. Celta Vigo
|7
|10
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Girona
|7
|7
|14. Getafe
|7
|7
|15. Real Valladolid
|7
|7
|16. Espanyol
|7
|5
|17. Sevilla
|7
|5
|18. Almeria
|7
|4
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|7
|1
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Sayfalar Tümü