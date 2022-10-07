Başkan Hürriyet, Adıyamanlıların konuğu oldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Adıyamanlılar Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği Adıyaman Harfane Gecesi’ne katıldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ilimizde faaliyetlerini sürdüren sivil toplum kuruluşlarının yanında olmaya devam ediyor. Hürriyet son olarak, Kocaeli Adıyamanlılar Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin ilk kez düzenlediği Adıyaman Harfane Gecesi’ne katıldı.

Derince Yenikent Kapalı Pazar alanının üstünde bulunan Masalhan Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen gecede konuşan Başkan Hürriyet, Kocaeli Adıyamanlılar Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Sinan Yılmaz başta olmak üzere ilimizde yaşayan tüm Adıyamanlılara hayırlı olsun dileklerinde bulundu.