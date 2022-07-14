Başkan Gürün’den 15 Temmuz mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

MUĞLA (İGFA) - İnsanların özgürce ve demokrasi güvencesi ile yaşama hakkını elinden almak için çeşitli dönemlerde yaşanan darbe girişimlerinin iyi araştırılması ve yeni nesillere iyi anlatılması gerektiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 15 Temmuz hain darbe girişiminin de bu darbelerden biri olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti’ni 15 Temmuz sürecine götüren sürecin tamamen aydınlatılması, araştırılması gerektiğini söyledi.

“Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yoldan sapmadıkça bu darbeler yaşanmaz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Türkiye Cumhuriyeti temelinde Atatürk ilke ve devrimleri olan, halkın hür iradesi ile yönetilen, demokrasi ve özgürlükleri ile birçok dünya devletine örnek bir ülkedir. Birçok emperyalist dünya devletini dize getiren, gerek cephede gerek de masa başında kazandığı zaferlerle bağımsızlığını kazanan Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık yolu birkaç kez darbelerle kesilmek istenmiştir. Cephede, masa başında kaybedenlerin bu coğrafyadaki emelleri hiçbir zaman bitmemiş, içerideki işbirlikçileri ile hain darbe girişimlerini girişmişlerdir. 15 Temmuz hain darbe girişimi de bu darbe girişimlerinden biridir. Devlet içine çökmüş, siyasetten güç alarak kadrolaşan yapı 15 Temmuz’da harekete geçmiş ve birçok masum insanımızın hayatını kaybetmesine, yaralanmasına neden olmuştur. Bağımsızlığına düşkün Türk Milleti’nin cesareti ile geri püskürtülen 15 Temmuz darbe girişimi her yönü ile iyi araştırılmalı ve aydınlatılmalıdır. Ülkemizin bir daha bu durumlara düşmemesinin yolu da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün devrimleri ve ilkelerinden ayrılmamaktır.

Atatürk’ün; “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır.” Sözünden ders alarak ve onun devrimlerinin aydınlattığı yoldan ilerlediğimiz sürece Türkiye Cumhuriyeti çağdaş medeniyetler seviyesine erişecektir.

15 Temmuz 2016’da yaşanan ve Türk Milleti’nin “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” cesareti ve duruşu ile karşı koyduğu darbe girişiminde kaybettiğimiz 251 canımızı ve bu hain terör örgütü nedeni ile yaşamını yitiren tüm vatan evlatlarını saygıyla anıyor, darbe girişiminde yaralanan kahraman gazilerimize minnetlerimi sunuyorum.