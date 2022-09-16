Başkan Gürkan, Yazıhan Erecek'te incelemelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Yazıhan İlçesi Erecek Mahallesinde yapılan hizmet ve yatırımları yerinde inceleyerek, hizmetleri ilçelere ulaştıran personellerle bir araya geldi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yazıhan ilçesi Erecek Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Yazıhan'daki inceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, AK Parti Yazıhan İlçe Başkanı Veysel Ateş, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile muhtarlar eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, asfalt serimi yapan personelleri de ziyaret ederek zorlu şartlara rağmen özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Başkan Gürkan, ekiplerin sahada hizmet destanlar yazdığına dikkati çekerek, "Bu hizmet destanlarını yazan hizmet kahramanlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Hizmet ve yatırımlarımızı gerçekleştirirken bizlere imkan sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlar Kurulumuza Malatya halkı adına sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum” dedi.

Başkan Gürkan, hizmet noktasında ilçe belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi, hükümetin gece gündüz demeden çalıştığını belirterek, ekiplerin hizmet destanları yazdığını, 1600-1700 rakımlı bölgelerde asfalt çalışması yaptıklarını kaydetti.

Hizmetlerden dolayı teşekkür eden Erecek Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Yiğit, “2019 yılından bu yana yapılan hizmetlerden dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Erecek yolumuza büyük emekler harcandı. İhtiyacımız olan hizmetler İlçe Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılmakta. Yapılan hizmetlerden dolayı tekrar teşekkür ediyorum” dedi.