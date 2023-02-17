Başkan Gürkan'dan Beydağı konteyner kent alanına ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, afetzedeler için kurulan Beydağı Konteyner Kent Alanını Van Valisi Ozan Balcı ile birlikte ziyaret etti.MALATYA (İGFA) - Beydağı Konteyner Kent Alanını ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, birlik ve beraberlik içerisinde yaraları sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Yaşanan deprem felaketinin ardından Malatya’ya desteğe gelen Van Valisi ve ekibine teşekkürlerini sunan Başkan Gürkan, milli birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunun önemine vurgu yaptı.

Yaşanan deprem felaketinin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatılacağını söyleyen Başkan Gürkan, “Millî felaket ancak birlik ve beraberlik içerisinde yaralarımızı sarmamızla atlatılır. Desteklerinden dolayı Sayın Valimize müteşekkiriz. Sayın Valimizin şahsında bütün Vanlı hemşerilerimize ve Van’da görev yapan kardeşlerimize Malatya halkı olarak şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Her daim Malatya ve Malatyalı vatandaşların yanlarında olduklarını belirten Van Valisi Ozan Balcı da, “Vanlılar asil insanlardır ve asaletli bir şehirdir tıpkı Malatya gibi. Vanlı kardeşlerim Malatya’ya mal ve eşyalar getirmiyor. Türk Milletinin birlik, beraberlik, merhamet, iyilik, güzellik duygularını millet olma bilincinin en iyi özelliklerini getiriyorlar. Aynı zamanda Malatya ve Van’ın kardeş şehir olmasına da katkı sağlıyorlar. Bizim askerlerimizin, jandarmamızın, korucularımızın, belediye personellerimizin, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarımızın yani kadın-erkek demenden herkesin kalbi Malatya ile atıyor. Bendeniz Van Valisi olmak üzere tüm ekibimizle Malatya’mızın yanındayız. Tekrardan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” diye konuştu.