Başkan Gürkan; “Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Hekimhan İlçesi İğdir Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

MALATYA (İGFA) - İğdir mahalle sakinleri tarafından yoğun bir katılımın olduğu ziyarette Başkan Gürkan kurban kesilerek ve davullar eşliğinde karşılandı.

Hekimhan İlçesi İğdir Mahallesini ziyaretine Başkan Gürkan’ın yanı sarı, Hekimhan İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, CHP İl Başkan Yardımcısı Avni Çiçek ve Hekimhan AK Parti-MHP ilçe başkanları katıldı.

Mahalle Muhtarından Başkan Gürkan’a teşekkür

İğdir Mahalle Muhtarı Sırrı Demirhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı mahallelerinde görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Mahalleleriyle ilgili istek ve taleplerde de bulunan muhtar Demirhan, ayrıca yapılan hizmetlerden dolayı da Başkan Gürkan’a teşekkür etti.

AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi ve İğdir Mahalle sakinlerinden Hamdullah Pektaş, "Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman ve her konuda birleştirici gücüyle yanımızda olmuştur. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine mahallelilerim ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici ise, “Muhtarlarımızla yapmış olduğumuz görüşme neticesinde Sayın Başkanımızdan bu bölgeyi ziyaret etmeleri ricasında bulunduk. Bu bölgemiz milliyetçi ve devletçi bir yapıya sahip olmasına rağmen bu bölgeye gidilmediğini ve hizmetlerden yeteri kadar faydalanamadığını Sayın Başkanımıza ifade etti. Sayın Başkanımızda gitmediğimiz yer bizim değildir. Biz hizmeti hak için yapan bir teşkilatız. Bizleri kırmayarak buraya gelen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyor bundan sonra yapılacak olan yatırımlarında hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Hacı Özhan, “Sıcak karşılamanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hiçbir vatandaşımıza sırtımızı dönmedik. Her zaman sizin yanınızda olduk. Varsa sıkıntılarınız hepsi giderilecektir. Ayrım olmadan bütün hizmetler gelecektir” şeklinde konuştu.

CHP İl Başkan Yardımcısı Avni Çiçek, “Sayın Başkanım heyetinizle birlikte mahallemizi onurlandırdınız hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İnşallah mahallemizin sorunlarının biran evvel çözüm getirirsiniz. Tekrar mahallemize hoş geldiniz” dedi.

Hekimhan İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ, “İlçelerdeki mahallelere hizmet götürmek ilçe belediyelerinin görevidir. Ancak gücümüzün yetmediği yerde Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan her zaman hiçbir ayrım yapmadan yanımızda olmuştur. Sizlerin huzurunuzda Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bütün hizmetler yapılır ama Sayın Başkanımız Malatya’da şunu yaptı. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin tohumunu ekmiştir. Bu Hekimhan için, Malatya için ve Türkiye için yeter. İnşallah her zaman böyle devam eder. Sayın Başkanımız bizi hiçbir zaman geri çevirmemiştir. Allah onu başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

Gürkan: Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var

İğdir Mahallesinde olmaktan büyük bir onur duyduğunu belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Bugün kendi evimize geldik. İğdir Mahallemize geldiğimde çok duygulandım hanımefendilerin ve sizlerin göstermiş olduğu sıcak ilgi ve teveccüh bizi ziyadesiyle memnun etti. Göreve geldiğimizde şunu ifade ettik. Hizmet anlayışımız güneş gibidir ve şemsiyemiz gökyüzüdür dedik. Nasıl ki güneşin ısısından ve ışığından gözünü kapatmayan, perdesini kapatmayan nasıl faydalanıyorsa bizim hizmet anlayışımızda odur dedik. Doğrusu da budur. İnsanlık onuru da bunu gerektirir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının temel esası da budur. İnsanı ötekileştirmek, ayrıştırmak ve onların arasına nifak sokmak insani bir vasıf değildir. Sizler bizim kardeşlerimizsiniz bizler sizinle onur ve gurur duyuyoruz. Aşık Veysel, ‘Şu alemi yaratan bir, Odur külli şeye kadir, Alevi Sünnilik nedir, Menfaattir varvarası. Yezit nedir, ne kızılbaş, Değil miyiz hep bir kardaş, Bizi yakar bizim ataş, Söndürmetir tek çaresi’ diyor.

Malatya’da güzle bir birliktelik başardık. Bu Türkiye’ye de örnek olacak ve Türkiye’yi aydınlatacak bir ışık olacak. Bu ışığı yakan sizler oldunuz. Hiçbir görüş ve düşünce ayrımı yapmadan biz bir olacağız iri olacağız diri olacağız Hacı Bektaş Veli’nin dediği gibi. Kişilerin menfaatleri için kendilerine alan açmak için bazı değerlerimizi istismar etmelerine müsaade etmedik bundan sonrada müsaade etmeyeceğiz. Bu memleketin birliği, beraberliği, dirliği, düzeni bizim için çok önemlidir. Bu memleketin güzelliği bütün insanların birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde olmasıdır. Hep birlikte biz bir aileyiz. Böyle büyük bir ailenin birlik, beraberlik içerisinde olması hem şehrimiz açısından hem de ülkemiz açısından çok önemlidir. Muhtarımız mahallemizin sorunlarının yer aldığı bir dosyayı bizlere sundu. İlgili arkadaşlarımız gerekli notları aldılar ve belirtilen eksiklikler en kısa sürede yapılacaktır. Hizmet noktasında müsterih olun belirtilen istekler ilgili arkadaşlarımız tarafından not edildi ve kısa süre içerisinde de yapılacaktır.

Yeter ki birlik, beraberlik içerisinde olalım. Nazım Hikmet, ‘Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey, dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi birşey... Fakat artık ümit yetmiyor bana, ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum’ diyor. Biz şarkı söyleyeceğiz. Birlik, beraberlik şarkısını söyleyeceğiz. Bu memleketin bu vatanın bölünmez bütünlüğü şarkısını söyleyeceğiz. İçimize fitne sokmak isteyenlere de müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar Hekimhan Belediye Başkanımız ifade ettiler el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde şehrimizin her tarafını çağdaş modern anlamda bir şehircilik anlayışına kavuşturacağız. Bir olacağız, iri olacağız ve diri olacağız hep birlikte Hekimhan olacağız hep birlikte Malatya olacağız hep birlikte Türkiye olacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan daha sonra İğdir mahallesindeki düğüne de katılarak gelin ve damada bir ömür boyu mutluluklar dileyerek hediye taktim etti