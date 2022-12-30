Başkan Güler’den ‘2023’ yılı mesajı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.ORDU (İGFA) - Başkan Güler, kutlama mesajında, Cumhuriyet’in ilanının da 100. yıldönümü olan 2023 yılının tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

2023 yılında da Ordu’yu her alanda daha ileriye taşıyacak yatırımlara imza atmak için durmaksızın çalışacaklarını dile getiren Başkan Güler, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Her yeni yıl, yeni bir başlangıçtır. Yeni umutları ve beklentileri de beraberinde getirmektedir. 2022 yılını acı ve tatlı hatıralarıyla geride bırakırken içimizdeki büyük umutlar, beklentiler, coşku ve heyecanla hep beraber yeni bir yıla giriyoruz.

Yeni beklentilerle, yeni umutlarla dolu yeni bir yıla girerken, millet olarak; birlik, beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde, azim ve kararlılıkla geleceğe yürümeye devam edeceğiz.

Geride bıraktığımız 2022 yılında ‘Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu’ hedefimiz doğrultusunda altyapıdan üstyapıya, tarımdan turizme, teknolojiden enerjiye her alanda sürdürülebilir ve yenilikçi çalışmalarla Ordu’yu daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalıştık.

‘Doğduğun yerde doy’ mottosu ile hayata geçirdiğimiz çalışmaların temeline; vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmeyi, huzur ve güven içerisinde yaşamalarını alırken ilimizde ise tarımdan turizme, teknolojiden enerjiye her alanda çeşitliği arttırmayı koyduk.

Yeni yılda da özellikle ilimizin sahip olduğu bütün değerleri kullanarak gerçekleştireceğimiz projelerle, Ordu’nun her yönüyle bir marka kent haline gelmesi en önemli hedefimiz olurken hizmete sunacağımız tüm çalışmalarda ise bugüne dek olduğu gibi bundan sonrada birinci önceliğimiz hemşehrilerimizin yararı olacaktır.

Şeffaf, adil ve katılımcı yönetim anlayışımızı daha da geliştirerek, güzel ilimizi daha da ileriye taşıyacağız. Bunu da hep birlikte, istişare içerisinde, birliğimiz, beraberliğimiz ve sevgimizle gerçekleştireceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet’imizin 100. yıldönümünü kutlayacağımız 2023 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa, sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyor, hemşehrilerimin ve aziz milletimizin yeni yılını en içten duygularımla kutluyorum.”