Başkan Güler’den “1 temmuz denizcilik ve kabotaj bayramı” mesajı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

ORDU (İGFA) - Kabotaj Kanunu’nun denizlerdeki egemenliğin sağlanması anlamında büyük önem arz ettiğini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kanunun ayrıca denizciliğin geliştirilmesinde de önemli bir rol oynadığını söyledi.

Mesajında, Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak denizden ekonomik kazanç sağlanmasına katkı vermek ve her anlamda denizi hayatın içine katmak amacıyla çok önemli proje ve yatırımları hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Güler, şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile milletimiz denizlerinde de egemenlik hakkını kazanmış ve bu tarihi "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" olarak kutlamaya başlamıştır.

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve iki önemli boğaza sahip olan ülkemizde denizciliğin geliştirilmesini amaçlayan Kabotaj Kanunu, aynı zamanda milletimizin denizlerdeki egemenliğinin sağlanması anlamında da büyük önem arz etmektedir.

Ülkemizin denizlerde sahip olduğu zengin potansiyel Ordu’muzda da önem arz ediyor. Bizim toprak bütünlüğümüz yaklaşık 6 bin metrekare. 3 bin metrekare de denizimiz var. Bu denizi tekneleriyle, balığıyla, turizmiyle ve taşımacılığıyla Ordu’ya kazandırıyoruz.

Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak denizi hayatımıza katmak ve denizden ekonomik kazanç sağlanmasına katkı vermek amacıyla çok önemli proje ve yatırımları hayata geçiriyoruz.

Bu kapsamda Karadeniz ülkelerine ve Türk Cumhuriyetlerine ihracat noktasında kolaylık sağlayacak olan Ünye Konteyner Limanı’ndaki çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Büyükşehir Belediyesi olarak kompozit teknolojisi ile tekne üretiyoruz. Şu anda yarış tekneleri başta olmak üzere kano ve yelkenli üretimimiz sürüyor. Artık yat ve karavan üretimine geçiyoruz. Üretimine başladığımız tekneler ile hem kentte deniz faaliyetlerini artırıyor hem de yeni iş sahası ile istihdama katkı sağlıyoruz.

Deniz turizmine verdiğimiz önem doğrultusunda Şehit Temel Şimşir Vapuru’nu ve Kuzey Yıldızı Gezinti Gemisi’ni ilimize kazandırdık. Belirlenen periyotlarla Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçesinde turlar düzenleyen gemilerimiz ile ziyaretçilere Ordu’yu denizden seyretme imkânı sunuyoruz.

Ordu’da su sporlarına da büyük önem verirken denizimizi bu konuda çok verimli kullanmaya başladık. Gülyalı ilçemizde donanımıyla Türkiye’de tek olan Durgun Su Sporları Merkezi ve Kamp Alanı’nı inşa ederek şehrin su sporlarında öncü bir il olmasının önünü açtık. Ayrıca Kano ve Yelken Eğitim Tesisi ile çocuklarımızı ve gençlerimizi kano ve yelken sporuyla buluşturduk.

Yaptığımız araştırmalarda Ordu’da yıl boyunca 200 günden daha fazla sörf eğitimine uygun hava ve deniz şartlarının olduğunu gördük ve sörf sporunu Ordu’ya sevdirmek amacıyla Dalga Sörfü Eğitim Merkezini ilimize kazandırdık.

Tüm bu çalışmaların yanı sıra tarihi değerlerimizi de yaşatacak çalışmalara imza attık. Kurtuluş Savaşı’nda hafızalardan silinmeyecek bir olayla tarih sayfalarında yerini alan, 1921 yılında Ordu sahilinde Yunan gemilerinden kurtulmak için batırılan ardından tekrar yüzdürülen Rüsumat No: 4 Gemisi’nin destanını yaşatacak olan projemizde sona geldik.

İlimizdeki balıkçılarımızın ihtiyaçlarına yönelik ilçelerimizde yeni balıkçı barınakları inşa ederek koşullarını iyileştirdik. Bu ve buna benzer denizimizi her alanda kullanacağımız çalışmalara devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin denizlerde sahip olduğu bu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek, dünya denizciliğinde öncü ülke olmamız temennisiyle “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı”nı kutluyorum. Bu vesileyle Türk denizciliğinin gelişmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, deniz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum.”