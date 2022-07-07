Başkan Gökhan inceleme gezilerini aralıksız sürdürüyor

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediyesi tarafından kent genelinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde incelemek amacı ile gerçekleştirdiği teknik inceleme gezilerini aralıksız sürdürüyor.

ÇANAKKALE (İGFA) - Başkan Gökhan, 5 Temmuz 2022 Salı günü gerçekleştirdiği teknik inceleme gezisi kapsamında, Çanakkale Belediyesi Kurban Satış ve Kesim alanı ile yeni İçme Suyu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu. Başkan Gökhan ilk olarak Kurban Bayramı için hazırlıkları tamamlanan Kurban Satış ve Kesim alanında incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve ilgili personel ile birlikte alanı gezerek tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Gökhan, alandaki düzenlemelere ilişkin de bilgi aldı.

Başkan Gökhan'ın teknik inceleme gezisi kapsamındaki bir sonraki durağı, yeni İçme Suyu Arıtma Tesisi oldu. Esenler Mahallesi'nde belediye adına DSİ tarafından yaptırılan Yeni İçme Suyu Arıtma Tesisini ziyaret ederek yüklenici firma yetkilileri ile bir araya geldi. Yapımı tamamlanarak kısa süre içerisinde hizmet vermesi beklenen tesisteki hazırlık faaliyetlerini yerinde inceleyen Başkan Gökhan, DSİ yetkilileri ve yüklenici firma yetkililerinden tesisteki son duruma ilişkin bilgi aldı.