Başkan Gökhan, CHP ve Kolin'i ağırladı

Kolin Otel Genel Müdürü Halil Ertan ile Cumhuriyet Halk Partisi İl ve Merkez İlçe yönetimi, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı ziyaret etti.ÇANAKKALE (İGFA) - Başkan Gökhan ziyaretler kapsamında ilk olarak Kolin Otel Müdürlüğü görevine yeni başlayan Halil Ertan'ı makamında ağırladı. Ziyaret nedeni ile duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gökhan, Ertan'a yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaret, karşılıklı sohbet ortamında devam etti.

Başkan Gökhan ardından CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural, CHP Merkez İlçe Başkanı Süleyman Erte ve yönetimleri ile Belediye Meclis Salonunda araya geldi. Belediye Başkan Yardımcıları Rebiye Turan Ünüvar ve M. İrfan Mutluay'ın da eşlik ettiği ziyarette, güncel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken, Başkan Gökhan Çanakkale Belediyesinin devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan projelerine ilişkin de bilgi verdi.