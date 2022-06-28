Başkan Gökhan Aeneas Kültür Rotası’na hayran kaldı

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 27 Haziran 2022 Pazartesi günü Aeneas Kültür Rotasının etaplarından bir kısmını gezerek incelemelerde bulundu.

ÇANAKKALE (İGFA) – Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, projenin etkinliklerinden biri olan Troia'dan Antandros'a yürüyüş yolu planlaması çalışmaları kapsamında düzenlediği gezisinde, Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO) Başkanı Cihan Müşterioğlu, proje ile ilgili birim müdürleri ve personeller ile birlikte rota kapsamında belirlenen etaplardan bir kısmında inceleme gerçekleştirdi. Gezi kapsamında Çıplak Köyü'den başlayarak, Kemerdere Köyü'nde bulunan tarihi su kemeri ve Çamlıca Şelalesi'ni gezerek incelemelerde bulunan Başkan Gökhan, rotada bulunan etaplara ilişkin proje ortağı olan ÇARO Başkanı Müşterioğlu'ndan bilgi aldı.

AENEAS KÜLTÜR ROTASI

Aeneas'ın deniz yolculuğunun başladığı Antandros (Edremit Belediyesi) ve varış noktası Lavinium (Lavinium Vakfı) ile, Ocak 2018 de Roma'da Aeneas Rotası Derneği'ni kurulmasının ardından gelen teklifle birlikte, Çanakkale Belediyesi de Aeneas Rotası Derneği'ne üye oldu.

Aeneas Kültür Rotası projesinde Çanakkale Belediyesi olarak; projenin etkinliklerinden biri olan Troia'dan Antandros'a bir yürüyüş yolu güzergahı planlaması yapıp, kentimiz için yeni bir turizm destinasyonu yaratmak adına; ilgili STK'lar, ÇOMÜ, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Troia Müzesi ile yürüyüş rotası üzerine çalışıyoruz.

Belirlenen rotanın görünürlük çalışmasının da tamamlanmasıyla, yürüyüş ve bisiklet seyahatlerini tercih eden, arkeoloji ve doğa tutkunu turistler için yeni fırsatlar yaratılmış olacak. Öte yandan yürüyüş rotasının geçtiği köylerdeki yurttaşlarımızın da fayda sağlayabileceği yeni iş birlikleri yaratılacak.