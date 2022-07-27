Başkan Esen siyasi parti temsilcileri ile istişare etti

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı’daki siyasi parti temsilcileri ile bir araya geldi.

ÇANKIRI (İGFA) - Sosyal Tesis’te düzenlenen toplantıda belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Esen, misafirleri ile Tuz Festivali ile ilgili istişare de etti. İstişare toplantısına AK Parti İl Başkan Vekili Metin Küçükertan, CHP İl Başkanı Galip Ağaoğlu, MHP İl Başkanı Ahmet Kurt, İYİ Parti İl Başkanı Aydın Akbaş, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Musali Cemal, Demokrat Parti İl Başkanı Şakir Atıcı, Deva Partisi İl Başkanı Mustafa Avşar, Zafer Partisi İl Başkanı Kenan Karakuş, Yeniden Refah Partisi İl Başkan Vekili İbrahim Yılmaz ile Adalet Birlik Partisi İl Başkanı Enver Sağlam katıldı.

Başkan Esen, önce çalışmalarını anlattı, sonra Çankırı’nın tanıtımına katkı sağlayacak Tuz Festivali hakkında siyasi parti temsilcileri ile fikir alışverişinde bulundu. Her işte ortak akıl ve hareket edebilmenin önemini vurgulayan Esen, yaptıkları ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yapılacak Tuz Festivali’nin kapsamı ile ilgili konukları ile istişare eden Esen, Çankırı’yı layık olduğu şekilde tanıtabilmek ve akıllarda kalan bir kente dönüştürmek için hemşehrilerinin fikirlerini aldı. Toplantı sonunda Esen, önerilerinden dolayı tüm siyasi parti il başkanlarına teşekkür etti.