Başkan Esen basın mensupları ile buluştu

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebeti ile yerel ve ulusal basın temsilcileri ile sohbet toplantısında bir araya geldi.ÇANKIRI (İGFA) - Başkan Esen, pandemi süreci, ekonomik dalgalanmalar, Rusya-Ukrayna savaşı gibi birçok olayın olumsuz etkilerini yerelde de hissettiklerini belirterek “Şehre kimlik kazandırmak açısından yaptığımız projeler önemliydi. Şehrimize kazandırılan her şeyin tanıtımını yapmak, kamuoyuna aktarmak, sorunların tespiti ve çözümünde toplum mekanizmasının daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olmak açısından da basınımızın verdiği hizmet çok kıymetlidir. Bu mesleğe gönül vermiş, zorluklarına rağmen büyük bir gayret ile çalışan fedakâr gazetecilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi. Basın temsilcileri ile sohbet eden Esen, çalışmaları da değerlendirdi.

“Hayali Projeler Değil, Ayağı Yere Basan Projeler Ürettik”

Popülizmden uzak durarak seçime değil halkımızın sosyal ve kültürel yaşantısına dokunabilecek projelere ağırlık verdik. Söz verdiğimiz şekilde de bitirdik. Belediyecilik şu değil; kaldırım bozuldu yap, düzelt, geç! Bizim gelecek nesillere sözümüz vardı; onlara iyi, yaşanabilir, konforlu bir şehir bırakabilmek. Şehrin gereksinimi ne ise o projeyi yaptık. Bu konuda da halkımıza açık davrandık. Hayata geçirmeden önce projelerimizin nereden çıktığını, niye yaptığımızı vatandaşlarımız ile paylaştık. Hayali projeler değil, ayağı yere basan projeler ürettik.

“Üretimde Lokomotif Olduk”

Üretim atölyemizde işçilerimizin kıyafetlerini diktik. Rahat çalışabilmeleri için onlarla istişare ederek kıyafetlere istedikleri özellikleri ekledik. Kendi pelüş oyuncaklarımızı yaptık. Yaren Oyuncak adı ile sipariş alıyoruz. Atıl durumdaki arazilerimizi buğday ve ayçiçek ekimi ile verimli alanlar haline getirdik. Birçok vatandaşımız bize gelip ‘Biz de sizin gibi ekelim.’ diyor. ‘Siz ekin biz tohumları veririz.’ diyorum. Bu sene inşallah kabak çekirdeği ekeceğiz. Yelpazemiz daha da genişleyecek. Türkiye’nin yakın zamanda pazar alanında Çin gibi olacağını düşünüyorum. Biz de bu süreçte üretim hamlelerimiz ile Çankırı’yı örnek bir şehir yapmak istiyoruz.

“Üretilen Yerde Huzur ve Barış Olur”

Yeter ki halkımız üretsin. Biz bu konuda elimizden geldiğince yönlendirmeye hazırız. Üretilen yerde sadece bolluk, bereket olmaz. Aynı zamanda barış ve huzur olur. İnsanlar daha mutlu olur.

“Tüm Projelerimizi Mesai Arkadaşlarımız ile Yaptık”

Çankırı Belediyesi olarak biz bir aileyiz. Göreve geldikten sonra hangi çalışanımızın nasıl yeteneği olduğunu zamanla öğrendik. Çalışmalarımızı tüm ekibimiz ile birlikte yaptık. Projeleri kendimiz ürettik, kendimiz çizdik ve mesai arkadaşlarımız ile hep birlikte yaptık. Olmaz denilen her projede taşın altına elimizi değil hep birlikte gövdemizi koyduk.

“Halkımızın Mutlu Hissedeceği Donatılar Kazandırdık”

Çankırı’ya tüm halkımızı kucaklayacak, herkesin istifade edeceği, kendisini mutlu hissedeceği donatılar kazandırdık. Sosyal Tesis, İstiklal Yolu Parkı Aile Çay Bahçesi en güzel örnekleridir. Her projemiz birbirinden kıymetli ve şehrin ihtiyacını karşılar niteliktedir.

Esen, sohbet havasında yapılan genel değerlendirmelerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.