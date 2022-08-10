Başkan Ergün: "Su için siyasi şov yapıyorlar!"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ağustos ayı meclis toplantısında Yunusemre ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesiyle ilgili basına yansıyan açıklamaları da yanıtladı.

Yazın artan kullanım nedeniyle su sıkıntısı yaşandığını belirten Başkan Ergün, yaz ve kış aylarındaki su tüketimi arasında bahçe sulamaları nedeniyle 1’e 10 artış yaşandığını vurgulayarak, siyasilerin Çamlıca’ya şov yapmaya gittiklerini söyledi.

Başkan Ergün açıklamasında, suyun kendileri için en önemli hayat kaynağı olduğunun altını çizerken, "Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Tabi ki yaz aylarında en büyük sıkıntıyı da eski adıyla köy olan mahallelerimizin bazıları yaşıyor. Son günlerde de medyada gündeme geliyor. Tabi insanız, hepimiz evimizin önünü, bahçemizi sulamak isteriz. Ama yılın 10 ayındaki tüketime göre yapılmış olan depo, oradaki hane sayısına göre üretilen suyun metreküpüne baktığımızda, kış aylarında 10-12 bilemediniz 15 metreküp kullanan bir hane, yazın en sıcak aylarda 140-150 metreküp su kullanıyor. Gayet doğal bir şekilde bahçe sulamaları oluyor. Ama bu sefer de daha üst kotta oturan vatandaşımıza aşırı su kullanımı nedeniyle bu durum susuzluk olarak yansıyor. Bunlardan bir tanesi de Çamlıca Mahallesi. Çamlıca’da üst kotlardaki bir kısım evlerin sorunu konuşuluyor. Bir bakıyorsunuz siyasiler oraya şov yapmaya gidiyorlar. Gündeme getirmeye çalışıyorlar. Ama kış mevsimindeki ve yaz mevsimindeki ihtiyaca baktığınızda 1’e 10 kat kullanımlar söz konusu” diye konuştu