Başkan Ergün, Manisa BBSK yönetimiyle buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulu üyeleriyle Tevfik Lav Spor Tesisleri’nde bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tevfik Lav Spor Tesisleri’ni ziyaret ederek Manisa Büyükşehir Belediyespor yönetim kurulu ile buluştu. Başkan Ergün, Manisa BBSK Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Yönetim kurulu toplantısında kulüp bünyesinde faaliyetleri devam eden 15 branş hakkında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün bilgilendirildi. Yönetim kurulu toplantısının ardından Başkan Ergün ve beraberindekiler, voleybol altyapı takımının antrenmanını ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa Büyükşehir Belediyespor'umuzun yönetim kurulu toplantısına katıldık ve voleybol altyapı sporcularımızı antrenmanları esnasında ziyaret ettik. Manisa'mızı spor şehri yapma hedefimizde Büyükşehir Belediyespor'umuzun bireysel ve takım sporlarındaki başarıları, göğsümüzü kabartıyor. Başta değerli yönetici arkadaşlarımız ve antrenörlerimiz olmak üzere, sporcularımızı ve kıymetli ailelerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

