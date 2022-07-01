Başkan Ergün'den Manisa Sarıgöl'de hizmet mesaisi

Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla buluşmak üzere Sarıgöl’e giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe programına Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan’ı ziyaretle başladı. Arıkan tarafından Kaymakamlık önünde karşılanan Başkan Ergün, ilçe sakinleriyle buluşmanın mutluluğunu paylaştı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, haftanın son mesai günü Sarıgöl ilçesini ziyaret etti.

Gün boyu ilçede çeşitli temaslarda bulunacak olan Başkan Ergün, programına Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan’ı ziyaretle başladı. Başkan Ergün, kaymakamlık binası önünde kendini karşılayan Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, MHP İl Başkanı Murat Öner, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Başkan Danışmanları, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, Belediye Meclis Üyeleri, oda ve dernek başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla tek tek selamlaştı.

İlçeye gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle memnuniyetini paylaşan Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, “İlçemize şeref verdiniz. Pandemi nedeniyle bir süredir karşılıklı ziyaretleri gerçekleştiremiyorduk. Bu anlamda ilçemiz için Manisa’mız için verdiğiniz katkılar için teşekkür ediyorum. İlçe belediye başkanımızın da çalışmalarıyla yapısal anlamda ilçemizde bir sorun bulunmuyor. Hem Kaymakamlığım hem de ilçe sakinlerimiz adına çalışmalarınız nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.