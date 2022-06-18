Başkan Ergün, Babalar Günü’nü kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yayınladığı mesajla tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü’nü kutladı. Başkan Ergün mesajında, şehit babalarını ve ebediyete göç etmiş büyüklerimizi de unutmadı.

MANİSA (İGFA) - Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Başkan Ergün, mesajında şunlara yer verdi: “Bugün, en az annelik kadar yüce, en az onun kadar fedakârlık ve özveri barındıran saygıdeğer babalarımızın günü. Türk aile yapısının temel direği olan babalarımız, evlatlarının huzuru ve mutluluğu için tüm fedakârlıkları gözünü kırpmadan yapar. Onlar ki, sırtımızı güvenle yaslayacağımız ulu çınarlarımız ve şu kısa hayatımızdaki ilk kahramanlarımızdır. Babasını yani kahramanını kaybetmiş bir evlat ve iki kız yetiştirmiş bir baba olarak, bu kutsal olgunun önemini en iyi bilenlerdenim. Bizleri geleceğe güvenle hazırlayan, hayatımızın her anında en büyük yol göstericimiz ve en güçlü dayanağımız olan babalarımızın Babalar Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum. Evlatlarını ülkemizin bölünmez bütünlüğü uğruna şehit vermiş kıymetli şehit babalarımızın da ayrıca ellerinden öpüyorum. Bu duygularla başta şehit babalarımız olmak üzere tüm hemşerilerimin Babalar Günü’nü kutluyor; ebediyete göçen büyüklerimizi de rahmetle anıyorum. Babalar Günü’nüz kutlu olsun.”