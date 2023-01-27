Başkan Dündar, Emek’te vatandaşlarla buluştu

Bursa’ya değer katan projelerin yanı sıra ilçenin farklı bölgelerindeki tarihi miras ve manevi değerlerin korunup yaşatılmasına yönelik çalışmalara da önem veren Osmangazi Belediyesi, hayırseverler tarafından yaptırılan cami ve Kur’an kurslarına da desteğini sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Cuma namazını beraberindeki heyet ile birlikte Emek Adnan Menderes Mahallesi Yenibağlar Camii’nde kılan Başkan Dündar, namaz sonra cemaatle bir araya geldi.

Her hafta Cuma namazını farklı mahallelerde kıldıklarını belirten Başkan Dündar, hayırseverlerin desteğiyle yapılan hizmetlere belediye olarak katkı sağladıklarını ifade etti. Emek Adnan Menderes Mahallesi’nde Büyükoğlu ailesinin önemli bir hizmetini yerinde gördüklerini söyleyen Başkan Dündar, “Allah’a şükürler olsun ki, her mahallemizde hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle çok önemli hizmetler ortaya çıkıyor. Biz de bu eserlere belediye olarak destek veriyoruz, üzerimize düşen ne varsa katkı sağlamaya çalışıyoruz. Büyük Osmangazi Ailesi olarak, ihtiyacımızı gideriyoruz. Birçok mahallemizde Kur’an kursları açıldı. Katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun. “ dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Dr. Hasan Sert de Osmangazi’de çok hayırlı bir hizmete şahit olduklarını ifade ederek, “Bu yapılan hizmet, çok kıymetli bir iş. Tüm İslam alemine, herkese hayırlı uğurlu olsun. Bu hizmetlerin azı çoğu olmaz. Yürekten olan ve Allah rızası için olan bir katkı. Buralara ruh verecek bu hizmetleri, katkısız desteksiz bırakmayalım. Özellikle son günlerde ecnebi yerlerde yapılan kötü muamelelerden sonra buraların önemi bir kez daha artmış oluyor. Bu hizmetlere destek verenlerden Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun da kendilerine bugüne kadar verdiği destekten dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Başkan Dündar, caminin ardından AK Parti MKYK Üyesi Dr. Hasan Sert ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte esnaf ile bir araya geldikten sonra Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan Emek Bilgi Evi’ni ziyaret ederek, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.