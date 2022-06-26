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Başkan Dinçer; Şehrimizin çehresini değiştiriyoruz

Yerel 26.06.2022, 14:40
Başkan Dinçer; Şehrimizin çehresini değiştiriyoruz

Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, Aksaray’a değer katan ve şehre modern kent kimliği kazandıran projeleri tek tek hayata geçirirken alt ve üstyapıda ciddi çalışmalar yürütüyor. Şehrin ihtiyaçları ve vatandaşların beklenti doğrultusunda başlatılan projelerle şehrin çehresinin değiştiğini belirten Başkan Dinçer, “Şehrimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

AKSARAY (İGFA) - Aksaray Belediyesi 2022 yılı çalışma takvimindeki çalışmalarını planlı ve programlı bir şekilde yürütürken şehrin birçok noktasında içme suyu şebeke hattı, yağmur suyu, kanalizasyon inşaat çalışmaları eş zamanlı ve koordineli olarak devam ediyor. 

Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, şehrin ana arterleri başta olmak üzere birçok noktada asfalt ve kaldırım çalışmalarına hız verdiklerini, buna ek olarak ihtiyaç duyulan bölgelerde de altyapı eksikliğinin tamamlandığını söyledi.

2022 yılının Aksaray’da altyapı atağının yılı olduğunu ifade eden Başkan Dinçer, içme suyu şebeke hattında bulunan asbest borularının bu yıl içinde tamamının değiştirileceğini işaret ederek; “Göreve geldiğimizde şehrimizi asbest borulardan kurtaracağımızı söylemiş, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve iyi koşullarda içme suyuna kavuşacağının sözünü vermiştik. Şehrimizin altyapısında yer alan 108 kilometrelik asbest boru hattını kademeli olarak devre dışı bırakarak yeni nesil borularla değişimi bu yılda sürüyor. İnşallah sene sonunda kalan kısmını tamamlayıp içme su hatları asbestli borulardan temizlenmiş olacak ve asbest şehrimiz için tarih olacak” dedi.

Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Projesine değinen Başkan Dinçer, tesiste enerji üretiminin yılın ilk aylarında itibaren başladığını söyleyerek “Bu projemizle, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında bulunan ve ömrünü tamamlamış eski tesisten kaynaklı oluşan kötü koku ve görüntü giderilmiş oldu. Eski atık alanını ise rehabilite edilmesi için girişimlere başladık.

Ayrıca atıkları ekonomiye kazandırmak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için Hacılar Harmanı Mahallesinde hayata geçirdiğimiz ‘Toplama Ayırma Tesisi (TAT) ve I. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde çalışmalar tamamlandı.” ifadelerini kullandı.

Şehrin birçok noktasında devam eden asfalt çalışmalarına değinen Başkan Dinçer, altyapı sıkıntısı olmayan cadde ve sokaklara sıcak asfalt seriminin sürdüğünü belirtti. Ankara ve Eski Sanayi Caddesinin asfalt ve kaldırımlarının yenilediğini hatırlatan Başkan Dinçer, “Vatandaşlarımızın ulaşım konforunu artırmak için altyapısı tamamlanmış noktalar öncelik olmak üzere şehrimizin birçok noktasında sıcak asfalt serimi yapıyoruz. Bunun yanı sıra 50 Metrelik yeni Bulvar ve OSB yolunda düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Bunun yanı sıra şehrimizin giriş çıkışları ve yoğun olarak kullanılan kavşak ve orta refüjlerde peyzaj çalışmalarımız var. Işıklandırma çalışmaları bu doğrultuda devam ediyor. Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı, Aşık Molla Caddesi, Ebulfeyz Elçibey Caddesi ve bağlantılı güzergahlarda enerji tasarrufu sağlayan dekoratif led aydınlatma direklerinin montajını tamamladık. Şimdi ise kendi atölyelerimizde sokak aydınlatma direklerini üreterek belediye bütçesinden tasarruf sağlıyoruz.” dedi.

Son olarak ‘Yeniden Yeşil Aksaray’ sloganı ile başlatılan ağaçlandırma seferberliğinin sürdüğünü ve 100 bin üzerinde ağaç ve fidanın toprak buluştuğunu sözlerine ekleyen Başkan Dinçer, “Biz yaptığımız projeler ve sunduğumuz hizmetlerle şehrimizin çehresini değiştiriyoruz. Şehrin kalbi konumunda Hamidiye Mahallemizde başlattığımız Kentsel Dönüşümde tüm hızıyla devam ediyor. Dönüşüm sahasında yıkım işlemi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gençlerimizi bilim ve sanat ile buluşturduğumuz Bilim Festivali ile büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptık. 200 bin ziyaretçiyi Bilim Festivalimizde ağırladık.

Açılışını yaptığımız Kadın Aktive Merkezlerimiz, Mahalle Konaklarımız, Fatih Millet Bahçemiz ile vatandaşlarımızı kültür sanat ve doğa ile iç içe yaşam alanlarına kavuşturduk. Kalanlar Millet Bahçemiz ise büyük oranda tamamlandı. Ayrıca yapımını tamamladığımız şehrimizin 3 farklı noktasında yer alan kitap konaklarını önümüzdeki günlerde açılışını yaparak öğrenci ve gençlerimizin kullanımına açacağız. Şehrimizin her açıdan geliştiren ve çehresini değiştiren yeni projelerle halkımıza hizmet sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 

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